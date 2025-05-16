Kızını kaçıran yeğenini tutup 16 yaşındaki oğluna öldürtmüş

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi üzerinde dün vahşet yaşandı. İddiaya göre; 16 yaşındaki Mert T. ablasını evlenmek amacıyla kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan T. (29) ile buluştu. Mert T. kuzenini silahla göğsünden vurdu.

KURŞUNLARDAN BİRİ VATANDAŞA İSABET ETTİ

Ağır yaralı halde caddede koşan Okan Doğan T'nin arkasından gelen Mert T. tabanca ile ateş açtı. Kurşunlardan biri iş yerinin önünde oturan D.A'nın beline isabet etti.

KIRTASİYEYE SIĞINDI, YERE YIĞILDI

Okan Doğan T. yaralı halde bir kırtasiyeye sığındı. Kırtasiyede yere yığılan Okan Doğan T'yi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Okan Doğan T. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Okan Doğan T.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olaydan kısa süre sonra Güven Timleri tarafından yakalanan Mert T. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

YEĞENİNİN KOLLARINI TUTUP OĞLUNU AZMETTİRMİŞ

İddiaya göre, olay sırasında kızını kaçıran yeğeni Okan Doğan T'nin kollarını tutan baba H.İ.T.'nin "Vur lan vur" diyerek oğlu Mert T.'ye silahla ateş açtırmaya azmettirdi. Olayı azmettirdiği iddia edilen Mert T.'nin babası H.İ.T.de Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Mert T. ile babası H.İ.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Nöbetçi mahkemeye ifade veren baba-oğul tutuklandı. Mert T. Kavak Kapalı Çocuk Cezaevine, H.İ.T. ise Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.