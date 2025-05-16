Kızını kaçıran yeğenini tutup 16 yaşındaki oğluna öldürtmüş - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kızını kaçıran yeğenini tutup 16 yaşındaki oğluna öldürtmüş

Geniş Video İzle

Samsun'da 16 yaşındaki çocuğun, ablasını kaçıran kuzenini göğsünden vurarak öldürdüğü olaya ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı. Zanlının babasının, kızını kaçıran yeğenini kollarından tutup "Vur lan vur" diyerek oğlunu azmettirdiği öğrenildi. Azmettirici olduğu iddia edilen baba ve katil zanlısı oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16.05.2025 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi üzerinde dün vahşet yaşandı. İddiaya göre; 16 yaşındaki Mert T. ablasını evlenmek amacıyla kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan T. (29) ile buluştu. Mert T. kuzenini silahla göğsünden vurdu.

KURŞUNLARDAN BİRİ VATANDAŞA İSABET ETTİ

Ağır yaralı halde caddede koşan Okan Doğan T'nin arkasından gelen Mert T. tabanca ile ateş açtı. Kurşunlardan biri iş yerinin önünde oturan D.A'nın beline isabet etti.

Kızını kaçıran yeğenini kollarından tutup oğlunu cinayete azmettirmiş

KIRTASİYEYE SIĞINDI, YERE YIĞILDI

Okan Doğan T. yaralı halde bir kırtasiyeye sığındı. Kırtasiyede yere yığılan Okan Doğan T'yi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kızını kaçıran yeğenini kollarından tutup oğlunu cinayete azmettirmiş

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Okan Doğan T. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kızını kaçıran yeğenini kollarından tutup oğlunu cinayete azmettirmiş
Okan Doğan T.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olaydan kısa süre sonra Güven Timleri tarafından yakalanan Mert T. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kızını kaçıran yeğenini kollarından tutup oğlunu cinayete azmettirmiş

YEĞENİNİN KOLLARINI TUTUP OĞLUNU AZMETTİRMİŞ

İddiaya göre, olay sırasında kızını kaçıran yeğeni Okan Doğan T'nin kollarını tutan baba H.İ.T.'nin "Vur lan vur" diyerek oğlu Mert T.'ye silahla ateş açtırmaya azmettirdi. Olayı azmettirdiği iddia edilen Mert T.'nin babası H.İ.T.de Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Mert T. ile babası H.İ.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kızını kaçıran yeğenini kollarından tutup oğlunu cinayete azmettirmiş

BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Nöbetçi mahkemeye ifade veren baba-oğul tutuklandı. Mert T. Kavak Kapalı Çocuk Cezaevine, H.İ.T. ise Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kızını kaçıran yeğenini kollarından tutup oğlunu cinayete azmettirmiş
Kızını kaçıran yeğenini kollarından tutup oğlunu cinayete azmettirmiş
Kızını kaçıran yeğenini tutup 16 yaşındaki oğluna öldürtmüş
Kaynak: İHA

Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Samsun, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kızını kaçıran yeğenini tutup 16 yaşındaki oğluna öldürtmüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hasan Gulen:
    inşallah içeriden çıkmazlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi
Yemen’den atılan füze Tel Aviv’i karıştırdı Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı Yemen'den atılan füze Tel Aviv'i karıştırdı! Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı
Beşiktaş’tan Romulo transferine dair açıklama Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi
Cengiz Ünder, MLS’te fırtına gibi Haftanın takımına seçildi Cengiz Ünder, MLS'te fırtına gibi! Haftanın takımına seçildi
Bursa Büyükşehir Meclisi’nde gerginlik Üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü Bursa Büyükşehir Meclisi'nde gerginlik! Üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü
Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig’e çıkmanın 2 maç uzağında Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın 2 maç uzağında
Netanyahu Trump’a karşı harekete geçiyor Özel ekip için hazırlıklara başladı Netanyahu Trump'a karşı harekete geçiyor! Özel ekip için hazırlıklara başladı
Olaylı maçta yok yok La Liga’da şampiyon Barcelona Olaylı maçta yok yok! La Liga'da şampiyon Barcelona
Bursa’da alacak verecek kavgası kanlı bitti 2 kişi yaralandı Bursa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 2 kişi yaralandı
Ankara’da Sakarya Meydan Muharebesi’nden kalma el bombası bulundu Ankara'da Sakarya Meydan Muharebesi'nden kalma el bombası bulundu

19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
17:25
Tiran’da dikkat çeken anlar Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
16:32
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
08:29
İş insanı Kemal Şahin’in tutuklandığı ortaya çıktı Herkesten saklamış
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
08:26
Ebru Yaşar’dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
Ebru Yaşar'dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
08:19
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
08:11
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu
08:05
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada Lise kısalabilir
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir
07:44
Trump: Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum
Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum
03:06
İsrail, Trump’ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
İsrail, Trump'ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
01:38
Adalet Bakanlığı’nda yeni dönem
Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 20:02:04. #7.13#
SON DAKİKA: Kızını kaçıran yeğenini tutup 16 yaşındaki oğluna öldürtmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.