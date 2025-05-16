Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi üzerinde dün vahşet yaşandı. İddiaya göre; 16 yaşındaki Mert T. ablasını evlenmek amacıyla kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan T. (29) ile buluştu. Mert T. kuzenini silahla göğsünden vurdu.
Ağır yaralı halde caddede koşan Okan Doğan T'nin arkasından gelen Mert T. tabanca ile ateş açtı. Kurşunlardan biri iş yerinin önünde oturan D.A'nın beline isabet etti.
Okan Doğan T. yaralı halde bir kırtasiyeye sığındı. Kırtasiyede yere yığılan Okan Doğan T'yi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Okan Doğan T. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olaydan kısa süre sonra Güven Timleri tarafından yakalanan Mert T. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İddiaya göre, olay sırasında kızını kaçıran yeğeni Okan Doğan T'nin kollarını tutan baba H.İ.T.'nin "Vur lan vur" diyerek oğlu Mert T.'ye silahla ateş açtırmaya azmettirdi. Olayı azmettirdiği iddia edilen Mert T.'nin babası H.İ.T.de Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Mert T. ile babası H.İ.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren baba-oğul tutuklandı. Mert T. Kavak Kapalı Çocuk Cezaevine, H.İ.T. ise Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kızını kaçıran yeğenini tutup 16 yaşındaki oğluna öldürtmüş - Son Dakika
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