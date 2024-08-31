Babasını öldürüp polise teslim oldu

3.Sayfa

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde boş bir araziye götürdüğü babasını silahlı vurarak öldüren genç polise teslim oldu.

Olay, sabah 09.40 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi Genel Konutlar Küme Evleri yolu üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle babası Ahmet Uzmen'i Küme Evleri Yoluna getiren Mehmet Emin Uzmen, babasıyla tartıştıktan sonra yanındaki tabancayı 2 el ateşleyerek babasını göğsünden vurup öldürdü. Babasını öldürdükten bir süre sonra Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliğine ruhsatsız tabancasıyla giden Mehmet Emin Uzmen, babasının 19 yaşındaki üvey kız kardeşi Y.U.'i istismar ettiğini iddia ederek, bu nedenle babasını motosikletiyle olay yerine götürdüğünü ve öldürdüğünü söyledi. Olay yerine giden ekipler baba Ahmet Uzmen'in cansız bedenini yol kenarında buldu. Baba Uzmen'in cesedi otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Babasını öldüren Mehmet Emin Uzmen ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - MANİSA