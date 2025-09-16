Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın - Son Dakika
Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın

Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın
16.09.2025 14:22
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir babaya, çocuklarının gözü önünde tokat atan şahıs adliyeye sevk edildiği sırada "Neden yaptın?" sorusuna, "Küfür eden adamın ağızını kapatıyorum, videoya iyi bakın. Ona göre yorum yapın. Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor" yanıtını verdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde dün 2 çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba Ö.K., süratli şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı. Babanın tepkisi üzerine öfkelenen sürücü, aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek babanın önünü kesti.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÜNÜNDE BABAYI TOKATLADI

Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran babayla kısa süreli bir tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kontrolünü kaybeden sürücü, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat attı.

GÖZALTINA ALINDI

İsminin O.C. (33) olduğu öğrenilen sürücü ile 17 yaşındaki kardeşi C.C., polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı. Olaya ilişkin ifadesi Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan O.C. ile kardeşi C.C. Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

"BENİM YANIMDA DA ÇOCUĞUM VAR, KÜFREDİYOR"

Adliye sevk edilen şüphelilerden O.C., "Neden yaptın?" sorusuna, "Küfür eden adamın ağızını kapatıyorum, videoya iyi bakın. Ona göre yorum yapın. Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor" yanıtını verdi.

Kaynak: İHA

