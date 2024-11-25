BAE'de Haham Kogan'ın Ölümü: 3 Şüpheli Gözaltında

3.Sayfa

Birleşik Arap Emirlikleri'nde dün ölü bulunan 28 yaşındaki haham Zvi Kogan'ın ölümüne ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Geçtiğimiz perşembe gününden bu yana aranan 28 yaşındaki haham Zvi Kogan, dün Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ölü bulunmuştu. BAE İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından başlatılan soruşturmada, Kogan cinayetine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Bakanlık açıklamasında gözaltına alınan şüphelilerin elleri kelepçeli olarak fotoğrafları paylaşılırken 2 şüphelinin 28, bir şüphelinin ise 33 yaşında olduğu kaydedildi. BAE tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

İsrailli yetkililer, Perşembe gününden bu yana aranan haham Kogan'ın son olarak Dubai'de görüldüğünü açıklamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olay, "Yahudi karşıtı terör eylemi" olarak tanımlamıştı. BAE'de ikamet eden Kogan aynı zamanda Moldova vatandaşıydı.

İran'a suçlama

Eski İsrailli politikacı Ayoob Kara, birkaç yıl BAE'de yaşayan Kogan'ın ölümünde İran'ın rolü olduğunu iddia ederken İran suçlamaları reddetti. İran'ın abu Dabi Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "BAE'de İsrailli bir hahamın öldürülmesine müdahale iddiasını kategorik olarak reddediyoruz" denildi. - DUBAİ