Bafra'da 'Laf Atma' Kavgası: 1 Ölü, 1 Tutuklu - Son Dakika
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Bafra'da 'Laf Atma' Kavgası: 1 Ölü, 1 Tutuklu

Bafra\'da \'Laf Atma\' Kavgası: 1 Ölü, 1 Tutuklu

Samsun'un Bafra ilçesinde 'laf atma' nedeniyle çıkan kavgada bir kişi öldü, zanlı tutuklandı.

04.01.2025 19:41
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Samsun'un Bafra ilçesinde 'laf atma' meselesi yüzünden çıkan kavgada, Özcan Karatepe'yi bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki Efe D. tutuklandı.

CEBİNDEN ÇIKARDIĞI BIÇAKLA YARALADI

Olay, Hacınabi Mahallesi Emirefendi Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Efe D. (20), motosikletle seyir halinde olan Özcan Kocatepe (21) ve kardeşi Hasan Kocatepe'nin yanında bulunan iki kadına laf attı. Bunun üzerine motosikletten inen Özcan Kocatepe ile Efe D. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Efe D., cebinden çıkardığı bıçakla Özcan Kocatepe'yi bıçakladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Göğsüne ve karın boşluğuna aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Özcan Kocatepe, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi Kızılırmak Mahallesi Çaycılar Sokak üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin 2,50 promil alkollü olduğu tespit edildi.

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edilen Efe D. hakimlikçe tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, samsun, Bafra, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bafra'da 'Laf Atma' Kavgası: 1 Ölü, 1 Tutuklu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bafra'da 'Laf Atma' Kavgası: 1 Ölü, 1 Tutuklu - Son Dakika
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