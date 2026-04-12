Bafra\'da Terör Propagandası Yapan 2 İşçi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde TikTok üzerinden canlı yayında terör örgütü propagandası yapınca gözaltına alınan 2 inşaat işçisi adliyeye sevk edildi.

Olay, Bafra ilçesi Yakıntaş Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir konut inşaatında çalışan 2 işçi, sosyal paylaşım sitesi TikTok üzerinden açtıkları canlı yayında PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptı. Yayının sosyal medyada yayılması üzerine büyük tepki oluştu.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında kimlikleri tespit edilen şüpheliler, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.S.Ş.(20) ve N.Y.(19) jandarma TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. - SAMSUN