Bağcılar'da Kendini Polis Tanıtan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Bağcılar'da Kendini Polis Tanıtan Şahıs Yakalandı

Bağcılar'da polis olduğunu iddia eden T.T. (33), sürücülere tehdit ederek yol istedi. Yakalandı.

31.01.2025 09:48
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Bağcılar'da polis olduğunu iddia eden bir şahsın iki araç sürücüsünü tehdit ederek yol istediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Emniyet mensubu olmadığı ortaya çıkan şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 29 Ocak tarihinde Bağcılar Barbaros Mahallesi'ndeki bir sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs tek şerit olan sokakta araç ile seyrederken, karşı yönden bir otomobil geldi. Yolda üzerinde iki aracın geçiş imkanı olmazken, karşıdan gelen otomobilin arkasına bir araç daha yaklaştı. Araçtan inen şahıs, karşı yöndeki iki otomobil sürücüsünden zorla yol istedi. Kendisini polis olarak tanıtan şahıs, bir araç sürücüsünü kimlik gösterdikten sonra tehdit etti.

Yaşanan olay saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüphelinin kullandığı araca ait plakadan kimlik bilgileri tespit edildi. Polis olmadığı da belirlenen T.T. (33) isimli şahıs yakalandı. Şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da Kendini Polis Tanıtan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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