Bağcılar'da rehine operasyonu: Polis eve baskın yaptı kaçırılan adamı kurtardı
Alacak verecek meselesi nedeniyle husumetlileri tarafından kaçırılan şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı
Eve yapılan baskında 1 adet uzun namlulu otomatik tüfek, 1 adet tabanca, 3 adet fişek ele geçirildi
İSTANBUL - Bağcılar'da alacak verecek meselesi nedeniyle husumetlileri tarafından kaçırılan şahıs polis ekipleri tarafından kurtarılırken, suç dosyaları kabarık olan 3 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 1 adet uzun namlulu otomatik tüfek, 1 adet tabanca, 3 adet fişek bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirildi.
Olay Bağcılar'da 22 Şubatta meydana geldi. İddiaya göre, E.B. isimli şahıs alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu kişiler tarafından kaçırıldı. Şahsın zorla tutulduğu adres tespit edilerek operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda kaçırılan kişi kurtarıldı.
Suç dosyaları kabarık çıkan arandığı öğrenildi
Operasyonda şüpheli O.K., S.Ö. ve M.A. yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kayıtlarının olduğu ayrıca O.K.' nin 4 ayrı uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından adli makamlarca arandığı, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, M.A.'nın ise hırsızlık ve uyuşturucu suçundan 3 ayrı dosyadan aranmasının bulunduğu belirlendi. Evde yapılan aramalarda ise 1 adet uzun namlulu otomatik tüfek, 1 adet tabanca, 3 adet fişek, 6 adet uyuşturucu hap, 6 adet cep telefonu, 2 adet sahte kimlik, 4,5 gram esrar maddesi, 105 gram uyuşturucu madde, bin 902 dolar, 10 bin 405 lira, 700 euro,60 pound nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "uyuşturucu ticareti "suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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