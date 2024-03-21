Bağcılar\'da 11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası: Şüphelinin daha önce de çocukları istismar ettiği ortaya çıktı

BAĞCILAR'da geçen sene okuldan çıkan 11 yaşındaki M.Y.'yi aracıyla kendisine ait su dükkanına götürüp burada alıkoyan ve taciz eden Metin Şenay, 7 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. Şenay'ın daha önce de istismar ettiği çok sayıda çocuğa ait görüntüleri kayıt altına aldığı ve bu görüntülerin bir kısmını şifreli bir hard diske aktardığı öne sürüldü.
Olay, geçen yıl 24 Mayıs'ta Bağcılar Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. 11 yaşındaki M.Y.'yi sabah annesi okula bıraktı. M.Y., okul çıkışı eve geç kalınca ailesi kızlarını aramaya başladı. Gidebileceği yerler kontrol edilen M.Y.'den iz bulamayan aile polise giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine ekipler çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda M.Y.'nin okul çıkışı beyaz bir minibüse bindiği, minibüsün ise aileye su satan Metin Şenay'a ait olduğu belirlendi. Polis, Şenay'ın ev ve iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi. İş yerine polisin geldiğini gören Şenay kaçmaya çalışırken yakalandı.
3 AYRI BÖLME BULUNMUŞTU
Şenay gözaltına alınırken ekipler iş yerinde yaptıkları aramada önünde damacana dizili olan 3 ayrı bölme olduğunu fark etti. Bölmelerin birinden çocuk sesi geldiğini duyan polis, kapıyı açınca M.Y.'yi buldu. Polisin geldiğini gören ve mahallelerinde bir çocuğun kayıp olduğunu bilen çevredekiler, çocuğun sucuda bulunduğu öğrenince Şenay'ı linç etmek istedi. O sırada polis iş yerinin kepenklerini kapatarak şüpheliyi linç edilmekten kurtardı.
SES YALITIMLI ODA
Çocuğun bulunduğu bölmenin ses yalıtımlı olduğu ve şüphelinin M.Y.'yi korkutmak için duvarlara astığı A4 kağıtlarına sessiz olması gerektiği yoksa kendisini öldüreceğini yazdığı kaydedildi. Öte yandan şüphelinin 2009 yılında da başka bir çocuğa karşı cinsel istismar suçuna karıştığı öğrenildi.
"BÖYLE BİR ŞEY YAPABİLECEĞİNE İHTİMAL VERMİYORDUK"
Olay günü konuşan mahalle sakinlerinden Fuat Ekmekçi, "8-10 senedir burada esnaflık yapan birisi böyle olaylarına vakıf olduğumuz birisi değil. Ama o dükkana çocuklar girer çıkar da su içmek için. Böyle bir şey yapabileceğini ihtimal vermiyorduk " dedi.
"ARABASINI TAŞLADILAR"
Olay günü konuşan mahalle sakini Hasan Yaylaoğlu ise "Geldiğinde saat 14.00 civarıydı. Tıraş olmuşsun falan dedim. Çay ısmarlayacağımı söyledim kendisi bana 'Hakkını helal et' dedi ve gitti. Gece saatlerinde annesi kameralar takibiyle görüyor. Bizim arkadaşa çocuğunun içeride olduğunu söylemiş. Uygunsuz bir halde görüyorlar tabii. Polisler eşliğinde aldılar götürdüler. Arabasını taşladılar" ifadelerini kullandı
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Şenay hakkında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Mahkemeye sunulan iddianame kabul edildi. Şenay'ın 7 Mayıs saat 13.30'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.
ŞİFRELİ HARD DİSK ÇÖZÜLECEK
Öte yandan Şenay'ın daha önce de çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğu, bazı çocukları istismar ederken görüntüler çektiği ortaya çıktı. Bu görüntülerin bir kısmı Şenay'a ait bilgisayarda bulunurken bazı görüntülerin ise şifreli bir hard diske aktarıldığı belirlendi. İddianameyi hazırlayan savcının hard disk şifresinin çözülmesinin iddianameyi geciktireceği için mahkeme heyeti tarafından çözülmesini iddianameye eklediği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bağcılar'da 11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası: Şüphelinin daha önce de çocukları istismar ettiği ortaya çıktı - Son Dakika
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