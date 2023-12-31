Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İSTANBUL - Bağcılar'da polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken adreste yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürerken Yenimahalle Mahallesi'nde bulanan bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda A.A. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda, 2. 25 gram bonzai, AM2201 emdirilmiş peçete, 8.8 gram gelen 20 uyuşturucu hap, aseton, 415 lira, 3 adet cep telefonu, 1 hassas terazi olmak üzere toplamda 2 kilogram 33.8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.