Bağımsız Aday Osman Bülüç Bisiklet Kazasında Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Bağımsız Aday Osman Bülüç Bisiklet Kazasında Ağır Yaralandı

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Son seçimlerin mitingleriyle gündem olan Serik bağımsız belediye başkan adayı Osman Bülüç, Antalya'da bisikletine çarpan otomobilin etkisiyle ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından inceleme başlatıldı.

24.11.2024 16:08  Güncelleme: 16:21
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Son seçimlerin mitingleriyle gündem olan bağımsız adayı kazada ağır yaralandı

Osman Bülüç'ün kullandığı bisikletle otomobil çarpıştı

Gündüzleri bisikletle gazete dağıtıp, akşamları mitingle seçime hazırlandığı görüntülerle gündem olmuştu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobilin bisiklete çarpması sonucu bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yerel seçimlerde Serik ilçesi bağımsız belediye başkan adayı olan ve gündüzleri bisikletle gazete dağıtıp, akşamları mitingle seçime hazırlandığı görüntülerle gündem olan Osman Bülüç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza Serik ilçesi Akçaalan mahallesi Antalya - Alanya D400 karayolu Genpa kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Aslan idaresindeki 07 BUL 155 plakalı BMW marka lüks otomobil ile son yerel yönetimler seçimlerinde Serik Belediye Başkanlığı Bağımsız Adayı Osman Bülüç'ün kullandığı bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilin camına çarpan Bülüç, otomobil ile birlikte yaklaşık 30 metre sonra yol kenarında durdu. Kazada Bülüç ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bülüç, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Aslan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sırasında otomobilde yolcu olarak sürücünün eşi, çocukları ve kardeşinin de olduğu belirtildi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün kardeşi Sadık Aslan yaptığı açıklamada, "Biz araçla geliyorduk. Sanırım bisikletli kırmızı ışıkta geçti. Bir anda karşımıza çıktı. Kaza yani ama sağa sola bakmadan karşımıza atladı" diye konuştu.

Bülüç'ün evine yemek için kızarmış tavuk ürünleri aldığı ve bisikleti ile evine gittiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Osman Bülüç, son yerel yönetimler seçimlerinde Serik belediye Başkanlığı için Bağımsız aday olduğu, seçim çalışmalarını bisikletle yaptığı içinde gündem olmuştu.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bağımsız Aday Osman Bülüç Bisiklet Kazasında Ağır Yaralandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bağımsız Aday Osman Bülüç Bisiklet Kazasında Ağır Yaralandı - Son Dakika

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