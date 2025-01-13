Bağımsızlık mücadelesinin iki lideri Antalya'da anıldı - Son Dakika
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Bağımsızlık mücadelesinin iki lideri Antalya'da anıldı

Bağımsızlık mücadelesinin iki lideri Antalya\'da anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Türk Mukavemet Teşkilatı lideri Dr. Fazıl Küçük'ün, ölüm yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da anma töreni düzenlendi.

13.01.2025 15:05  Güncelleme: 15:09
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Türk Mukavemet Teşkilatı lideri Dr. Fazıl Küçük'ün, ölüm yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da anma töreni düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 13. yıl dönümü ve Türk Mukavemet Teşkilatı lideri Dr. Fazıl Küçük'ün vefatının 41. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi koordinesinde gerçekleştirilen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük'ün, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesi uğruna verdiği emekler ve gösterdikleri fedakarlıklar hatırlatılarak her iki lider dualarla yad edildi.

Kıbrıs Şehitleri Parkı'nda gerçekleştirilen anma törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şube Başkanı Vural Önal, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı Emekli Albay Zeynel Abidin Sezer, STK temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Türk milletinin karakteri bağımsızlık ve özgürlüktür

Törende yaptığı konuşmada Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük'ün hayatlarını Kıbrıs davasına ve Kıbrıs Türklerinin haklarına adadıklarını ifade eden Vali Şahin, "Türk milleti için en önemli olan şey, bağımsızlık ve özgürlüktür. Her Türk vatandaşının ortak hissiyatı budur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'İstiklal ve Cumhuriyet, benim karakterimdir.' sözleri ile bunu açıkça belirtmiştir. Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş, hayatlarını Kıbrıs Türk davasına vakfettiler. Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dünyanın onurlu devletleri arasında yer alıyorsa, bunu o büyük davaya inanan kahramanlara borçluyuz." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türk dünyası arasındaki kardeşlik bağının her zaman devam edeceğini belirten Vali Şahin, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her geçen yıl daha da güçlenmekte ve büyümektedir. İnanıyorum ki çok kısa bir süre içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin diğer ülkeler tarafından tanındığı, haksız ambargoların kaldırıldığı günleri göreceğiz. Başta Türkiye olmak üzere Türk dünyasının desteği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin arkasında dimdik durmaktadır. Bu dava sadece Kıbrıs Türk halkının değil, bütün Türk dünyasının davasıdır ve öyle kalacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bağımsızlık mücadelesinin iki lideri Antalya'da anıldı - Son Dakika

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