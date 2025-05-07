İşte eşi tarafından katledilen Bahar Aksu'nun son anları - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İşte eşi tarafından katledilen Bahar Aksu'nun son anları

Geniş Video İzle

İstanbul Şişli'de eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun kaçırılmak istendiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Olay sırasında Aksu'nun bağırarak yardım istediği ve zorla araca bindirilmeye çalışıldığı anlar kaydedildi.

07.05.2025 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Şişli'de işe gittiği sırada eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun, kaçırılmak istendiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

BAHAR'I SOKAK ORTASINDA KATLETTİLER

Olay, 5 Mayıs'ta Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Bahar Aksu (34), aşçı yardımcısı olarak çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi eski eşi Rüstem E. (37) ve beraberindeki 3 kişi tarafından kaçırılmak istendi. Zorla araca bindirilmek istenen Aksu, bağırarak yardım istendi. Direnerek kaçmaya çalışan genç kadın, silahla vurularak öldürülmüştü.

OLAY ANINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER

Aksu'nun öldürülmeden önce eski eşi Rüstem E. ile arkadaşları tarafından kaçırılmak istendiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şahısların Bahar Aksu'yu zorla araca bindirilmeye çalıştığı, Aksu'nun ise çığlıkla yardım istediği anlar yer alıyor.

İşte eşi tarafından katledilen Bahar Aksu\'nun son anları
Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Kadın, Şişli, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İşte eşi tarafından katledilen Bahar Aksu'nun son anları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • caps lock:
    Yazık günah ya 3 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    idamı kim kaldırdı 3 0 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    bu videoyu ceken arkadas acaba hoop noluyo deyip polisi aradimi 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aralarında Hadise’nin de yer aldığı Eurovision’un eski yarışmacılarından İsrail çağrısı Aralarında Hadise'nin de yer aldığı Eurovision'un eski yarışmacılarından İsrail çağrısı
Gaziosmanpaşa’da yol çöktü Gaziosmanpaşa'da yol çöktü
HSK üyeliği için adaylar belli oldu, muhalefet salonu terk etti HSK üyeliği için adaylar belli oldu, muhalefet salonu terk etti
Yok böyle maç Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist belli oldu Yok böyle maç! Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu
Kadıköy’deki yangında yazar Süha Oğuzertem hayatını kaybetti Kadıköy'deki yangında yazar Süha Oğuzertem hayatını kaybetti
Asya’daki savaşa Türkiye el attı Bakan Fidan’dan kritik görüşme Asya'daki savaşa Türkiye el attı! Bakan Fidan'dan kritik görüşme
ABD’den Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısı ABD'den Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısı
2 kardeş evlerinde ölü bulundu, polis maske ve gözlüklü şüpheliyi arıyor 2 kardeş evlerinde ölü bulundu, polis maske ve gözlüklü şüpheliyi arıyor
Katliam gibi kaza 4 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! 4 kişi feci şekilde can verdi
Hindistan Pakistan’ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26’ya yükseldi Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi
Mahmut Cevher’in kızından yıllar sonra gelen şaşırtıcı itiraf Mahmut Cevher'in kızından yıllar sonra gelen şaşırtıcı itiraf

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2025 00:44:18. #7.12#
SON DAKİKA: İşte eşi tarafından katledilen Bahar Aksu'nun son anları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.