Bahçelievler'de inşaat temelindeki yangın söndürüldü, duman kilometrelerce görüldü - Son Dakika
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Bahçelievler'de inşaat temelindeki yangın söndürüldü, duman kilometrelerce görüldü

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Bahçelievler\'de inşaat temelindeki yangın söndürüldü, duman kilometrelerce görüldü
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Bahçelievler\'de inşaat temelindeki yangın söndürüldü, duman kilometrelerce görüldü
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Bahçelievler Yenibosna Mahallesi Elmalı Sokak'taki inşaatın temelinde bulunan izolasyon malzemeleri henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürülen yangında yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

İstanbul Bahçelievler'de bir inşaatın temelindeki izolasyon malzemelerinin alev almasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürülürken, yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Mahallesi Elmalı Sokak'taki bir inşaatta çıktı. Edinilen bilgiye göre inşaatın temelinde bulunan izolasyon malzemeleri, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İnşaat alanından yükselen yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İHA
BahçelievlerYenibosna3. SayfaİstanbulİtfaiyeİnşaatGüncelYaşamSon Dakika

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