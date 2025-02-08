14 yaşındaki çocuğu 17 yaşındaki akrabası öldürdü! "Cesedi parçalayacaklar" ihbarı

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Narin\'in babası harekete geçti! Verilen bir cezaya itiraz etti

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde saat 21.30 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre, bodrum kattaki bir evde yabancı uyruklu A.M. (14) ile akrabası Z.M. (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU AKRABASI ÖLDÜRDÜ

Kavgada iki çocuktan birisi belinde bulunan silahı çıkararak, diğer çocuğa bir el ateş açtı. Silahtan çıkan mermi A.M'ye isabet etti. 14 yaşındaki çocuk yere yığılırken katil zanlısı olay yerinden kaçtı. Otogara giden 17 yaşındaki zanlı, Hatay'a doğru yola çıktı.

KAÇARKEN OTOBÜSTE YAKALANDI

Polis ekipleri yapmış olduğu çalışmalar sonucunda katil zanlısını Ankara'da otobüsü durdurarak yakaladı. Cinayetle ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, olay yerinde bulunduğu tespit edilen S.A. isimli başka bir çocuk ve katil zanlısı olan Z.M. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

POLİSE KAN DONDURAN İHBAR

Cinayet 18 yaşındaki S.Y. isimli kızın polisi arayarak, "Z.M. akrabası A.M'yi öldürdü. Cesedi parçalayacaklar. Açık adresi bilmiyorum, gelirseniz gösteririm" ihbarıyla ortaya çıktı. Yapılan ihbar doğrultusunda polis ekipleri olay yerine hızlıca giderek yabancı uyruklu çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.