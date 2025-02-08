14 yaşındaki çocuğu 17 yaşındaki akrabası öldürdü! "Cesedi parçalayacaklar" ihbarı - Son Dakika
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14 yaşındaki çocuğu 17 yaşındaki akrabası öldürdü! "Cesedi parçalayacaklar" ihbarı

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Bahçelievler'de 14 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, 17 yaşındaki akrabası tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kan donduran cinayet, 18 yaşındaki bir kızın polis ekiplerine "Akrabasını öldürdü, cesedi parçalayacaklar" ihbarıyla ortaya çıktı. 17 yaşındaki katil zanlısı, Hatay'a kaçmak üzereyken otobüste yakalandı.

08.02.2025 14:38
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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde saat 21.30 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre, bodrum kattaki bir evde yabancı uyruklu A.M. (14) ile akrabası Z.M. (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU AKRABASI ÖLDÜRDÜ

Kavgada iki çocuktan birisi belinde bulunan silahı çıkararak, diğer çocuğa bir el ateş açtı. Silahtan çıkan mermi A.M'ye isabet etti. 14 yaşındaki çocuk yere yığılırken katil zanlısı olay yerinden kaçtı. Otogara giden 17 yaşındaki zanlı, Hatay'a doğru yola çıktı.

KAÇARKEN OTOBÜSTE YAKALANDI

Polis ekipleri yapmış olduğu çalışmalar sonucunda katil zanlısını Ankara'da otobüsü durdurarak yakaladı. Cinayetle ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, olay yerinde bulunduğu tespit edilen S.A. isimli başka bir çocuk ve katil zanlısı olan Z.M. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

POLİSE KAN DONDURAN İHBAR

Cinayet 18 yaşındaki S.Y. isimli kızın polisi arayarak, "Z.M. akrabası A.M'yi öldürdü. Cesedi parçalayacaklar. Açık adresi bilmiyorum, gelirseniz gösteririm" ihbarıyla ortaya çıktı. Yapılan ihbar doğrultusunda polis ekipleri olay yerine hızlıca giderek yabancı uyruklu çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

14 yaşındaki çocuğu 17 yaşındaki akrabası öldürdü! "Cesedi parçalayacaklar" ihbarı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 14 yaşındaki çocuğu 17 yaşındaki akrabası öldürdü! 'Cesedi parçalayacaklar' ihbarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Oguz null:
    Helal olsun kıza,haksızlık karşısında konuşmak herkezin harcı değil 80 0 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    Yabancı uyruklu değil din kardeşlerimiz öyle yazsanız ya habere. suri bom bom. 12 46 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    ÜLKEYİ ADETA YABANCIYA İSTİLA ETTİRMİŞLER VE BUNLARIN ALAYIDA ADETA SUÇ MAKİNASI VAH ÜLKEM VAH 24 31 Yanıtla
  • Trabzon:
    TEXASI GEÇTİK BU NEDİR YAA KENDİ CİNAYETLERİMİZ BİTTİ GÖÇMENLERİNKİYLE UĞRAŞIYOZ 46 1 Yanıtla
  • Nis Ard:
    1 aydır Suriyeliler ile ilgili haber yok farkinda misiniz, çareyi haber yaomamkta buldular 7 30 Yanıtla
  • Paravan Hesap:
    Kısasa kısas uygulanmalı 9 0 Yanıtla
  • Nis Ard:
    yabancı uyruklu uyruğu neresi 7 0 Yanıtla
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