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Bahçelievler'de Kıraathanede Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Bahçelievler'de Kıraathanede Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bahçelievler'de bir kıraathaneye giren Ünal Ş. ve Ümit Ceylan, henüz kimliği belirlenemeyen bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda Ümit Ceylan hayatını kaybederken, Ünal Ş. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Bahçelievler\'de Kıraathanede Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
09.01.2024 - 22:17,
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Bahçelievler'de kıraathaneye girdikleri sırada silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Valide Sokak'ta yer alan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre Ünal Ş. (26) ve Ümit Ceylan'ı (27) takip eden kimliği henüz bilinmeyen bir şahıs, kıraathaneye girdikleri sırada silahla ateş açtı. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurşunların hedefi olan Ümit Ceylan olay yerinde hayatını kaybederken Ünal Ş. ise yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Ceylan'ın cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de Kıraathanede Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçelievler'de Kıraathanede Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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