İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı! 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı! 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Bahçelievler'de dün akşam saatlerinde sokakta düzenlenen silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

07.03.2025 11:30
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İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sokakta 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda yaralanan H.A. (16), E.B. (18) ve F.G. (21) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan H.A. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul\'da sokak ortasında silahlı saldırı! 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı! 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 707680:
    bende geçen yı gencecikl akrabamı Alibeyköyde silahlı saldırıda kaybetmiştim..çok acı bir durum.. İstanbul artık Teksas oldu..her an ne olacağı belli değil..çok ağır cezalar gelmedikçe bu iş düzelmez.. 55 1 Yanıtla
  • Ra71mo19:
    memleket teksası geçti 16 0 Yanıtla
  • kamil erol:
    cinayet olaylarında artık 18 yaş altına düştü neden acaba sosyal medyamı cezaların azlığımı ekonomimi 9 0 Yanıtla
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