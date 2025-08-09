Bahçelievler\'de Trafiği Kesene Cezai İşlem

Bahçelievler'de kadın sürücünün önünü keserek trafik akışını engelleyen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. İdari para cezası uygulanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bir araç sürücüsünün kadın bir sürücünün önünü kestiği görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucu Bahçelievler Merkez Mahallesi'nde trafik akışını engelleyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen F.Y. isimli şahıs aracı ile birlikte yakalandı. Yakalanan şüpheli şoför hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'tehlikeli şekilde şerit değiştirmek', 'trafik genel hükümlerine uymamak', 'geçiş kurallarına uymadan araç geçmek', 'gereksiz ve ani yavaşlamak', 'saygısızca araç kullanmak', 'emniyet kemeri kullanmamak' ve 'yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka takmak' maddelerinden toplamda 13 bin 289 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konulurken hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL