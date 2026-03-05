Bahreyn'de Petrol Tesisine Füze Saldırısı

ABD ve İsrail'in saldırıları sürerken, İran'ın karşı misillemeleri de devam ediyor.

BAHREYN PETROL ŞİRKETİ'NE AİT TESİS FÜZEYLE VURULDU

Son olarak Bahreyn'deki Bahreyn Petrol Şirketi'ne (BAPCO) ait tesise füze saldırısı düzenlendi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran saldırısının hedefi olan Meamir'deki tesislerden birinde çıkan yangın kontrol altına alındı" denildi. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı, hasarın ise kısıtlı olduğu ifade edildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Sanayi bölgesi olarak da bilinen Meamir, BAPCO tesisine ev sahipliği yapıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, roket olduğu düşünülen bir cismin tesise isabet ettiği ve bölgede büyük bir yangın çıktığı görülüyor.

ABD-İSRAİL'İN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA/ İHA