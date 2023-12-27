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Bakan Güler: Hava harekatlarıyla 59 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Bakan Güler: Hava harekatlarıyla 59 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Güler: "Hava harekatları, çatışmalar ve diğer vasıtalarla toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakan Güler: Hava harekatlarıyla 59 terörist etkisiz hale getirildi
27.12.2023 - 13:43,  Güncelleme: 14:39
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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler,  "Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 71 hedefe hava harekatı icra ettik. Hava harekatları, çatışmalar ve diğer vasıtalarla toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Yaşar Güler; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümet Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, bakan yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Celal Sami Tüfekci'nin katılımıyla yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanları ile video konferans toplantısı yaptı. Terörle mücadele başta olmak üzere faaliyetlere ilişkin bilgi alan Güler, yapılacak çalışmalar ile ilgili de talimatlar verdi.

'ŞEHİTLERİMİZİN İNTİKAMINI ALIYORUZ'

Güler, Irak'ın kuzeyinde şehit olan 12 askerin acısının büyük olduğunu belirterek, "Acımız büyük; ama irademiz tam. Bu değerli evlatlarımızın intikamlarını aldık, almaya devam ediyoruz. En ağır şekilde almaya da devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, alelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Bu saldırılara karşılık olarak Irak ve Suriye kuzeyinde toplam 71 hedefe hava harekatı icra ettik. Hava harekatları, çatışmalar ve diğer vasıtalarla toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi; ama bunların hiçbirisi, bizim bir şehidimizin tırnağına bile değmez. Onu da ifade etmek istiyorum. Bunlardan alacağımız intikam ile onlara değecek kadar teröristi de en kısa sürede etkisiz hale getireceğiz, bundan da kimse şüphe etmesin" diye konuştu.

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Güler, "Milli Savunma Bakanlığı olarak devletimizin bekası, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için üstlenmiş olduğumuz görevleri başarıyla yerine getirdiğimiz yoğun bir yılı da geride bırakıyoruz. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Ailelerinizle birlikte inşallah sağlıklı, mutlu, başarılı, huzur dolu bir 2024'ü bütün arkadaşlarıma diliyorum. Ayrıca 2024 yılının ülkemiz ve milletimiz için 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde geçmesini de temenni ediyorum. Bunu sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimize bütün milletimize söz veriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Suriye, Irak, Savunma, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Güler: Hava harekatlarıyla 59 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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