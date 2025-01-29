Bakan Yerlikaya: "9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü"

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndü" dedi.

Bakan Yerlikaya, Polis Müzesi Şehit Demet Sezen konferans salonunda düzenlenen "2025 Yılı Göç Kurulu Toplantısı"na katıldı.

Yerlikaya burada yaptığı konuşmada, Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre, dünya genelinde 281 milyonun üzerinde göçmen bulunduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre ise 122 milyonu aşkın insanın ülkelerinde yaşanan çeşitli nedenlerden dolayı zorla yerinden edilmiş durumda olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Bu şu demek oluyor, her 67 kişiden biri veya tüm dünya nüfusunun yüzde 1.5'i maalesef yurtsuz bırakılmış, köklerinden, ana vatanlarından koparılmış durumda" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde toplam 4 milyon 121 bin 663 yasal kalan yabancı bulunuyor"

Yerlikaya, uluslararası göçmen ve yerinden edilmiş göçmen sayısındaki artışın göç yönetiminin küresel bir öncelik haline geldiğinin en büyük göstergesi olduğunu belirtti. Bunun aynı zamanda planlı, stratejik ve insan odaklı bir göç politikasının önemini ortaya koyduğunu belirten Yerlikaya, "Ülkemizde toplam 4 milyon 121 bin 663, yasal kalan yabancı bulunuyor. Bunların 2 milyon 865 bin 430'unu Suriyeliler, 1 milyon 66 bin 13'ünü ikamet izni olan yabancılar ve 190 bin 220'sini uluslararası koruma altındakiler oluşturuyor. İçişleri Bakanlığı olarak göçün her boyutunu, 'bütüncül' ve 'stratejik' bir bakış açısıyla yönetiyoruz. Gönül rahatlığıyla ifade edebiliriz ki Türkiye, göç yönetiminde dünyaya model bir ülkedir" diye konuştu.

Yerlikaya, 8 Aralık 2024'ün bir dönemin bitişi, yeni bir dönemin de başlangıcı olduğunu söyleyerek, "61 yıllık Baas rejimi çöktü. Esad ülkesinden kaçtı. Suriye'deki zulüm tarihin karanlık sayfalarındaki yerini aldı. Bizim ise vicdanımız rahat, başımız dikti. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Zalimin karşısında, mazlumun yanında durduk, tarihin doğru tarafında yer aldık.' Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler hız kazandı" şeklinde konuştu.

"9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü"

Yerlikaya, Esad rejiminin çökmesinin ardından ülkesine dönen Suriyelilere ilişkin, "9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndü. 2017 yılından bu yana ise 821 bin 579 Suriyeli kardeşimiz vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı. Geri dönüşlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi, sürecin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için gerekli destekleri sağlamayı sürdürüyoruz" bilgilerini verdi.

"2024 yılında 142 bin 536 düzensiz göçmen sınır dışı edildi"

Düzensiz göçle mücadelede Göç İdaresi Başkanlığının koordinasyonu ve kolluk kuvvetlerinin kesintisiz ve kararlı bir şekilde yürüttüğü çalışmalarla büyük başarılar elde ettiklerini ifade eden Yerlikaya, "2024 yılında 142 bin 536 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Göçmen kaçakçılığına yönelik 7 bin 871 operasyonda 5 bin 164 şahıs tutuklandı. Türkiye'de ve dünyada ilk olma özelliği taşıyan yeni birimleri hayata geçirerek hızlı ve etkin bir sınır dışı mekanizması kurduk" diye konuştu.

Yerlikaya, halihazırda 81 ilde 270 Mobil Göç Aracının bulunduğunu söyleyerek, "Mobil Göç Araçlarımızın faaliyete geçtiği, Temmuz 2023 tarihinden 2024 yıl sonuna kadar 2 milyon 647 bin 963 kişinin kimlik kontrolünü yaptık. Böylelikle 168 bin 91 yabancının düzensiz göçmen olduğunu tespit ettik. Uygulamanın başladığı ilk 3 ayda, tespit edilen düzensiz göçmen oranı yüzde 74,5 iken bugün bu oran yüzde 2,8'e düştü. İnovatif bir yaklaşımla geliştirdiğimiz bu araçlar sayesinde düzensiz göçle mücadelemiz büyük bir ivme kazandı" ifadelerini kullandı.

"Yabancılar Genel Müdürlüğü bünyesinde Düzenli Göç İzleme ve Analiz Daire Başkanlığını kurduk"

Komşu ülkeler başta olmak üzere ilgili ülkelerle gerçekleştirilen görüşmelerde iş birliğine büyük önem verdiklerini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Göç konusuna ortak bir sorumluluk bilinciyle yaklaşılması gerektiğini sürekli vurguluyoruz. Ayrıca bu dönemde, ülkemizdeki tüm yabancıların adres tahkikatlarını da gerçekleştirdik. Göçü, sahayı sürekli izleyerek, bilimsel araştırmalara ve analizlere dayanarak proaktif bir şekilde yönetiyoruz. Yabancılar Genel Müdürlüğü bünyesinde Düzenli Göç İzleme ve Analiz Daire Başkanlığını kurduk. Göç İdaresi Başkanlığı uzman personeli tarafından geliştirilen, yerli ve milli teknolojileri kullanıyoruz. Bu kapsamda son olarak yapay zeka ve ileri teknoloji ürünü GöçBİL uygulamasını GöçNet ile entegre ettik. Hem yabancıların kendi iş güvenlikleri, hem de ülkemizin kamu düzeni, kamu sağlığı ve kamu güvenliği için kayıt dışı değil, kayıtlı istihdam büyük önem taşımaktadır. 2024 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığımız arasında sağlanan sistem entegrasyonu sayesinde, yabancıların kayıt dışı istihdamını engellemeye yönelik önemli adımlar attık." - ANKARA