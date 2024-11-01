Bakan Yerlikaya'dan PKK Operasyonu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya'dan PKK Operasyonu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarda 661 kg patlayıcı ele geçirildi.

01.11.2024 09:13
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK terör örgütüne ait 661 kg patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "11 ilde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları patlayıcıların, çeşitli silah ve mühimmatların yok edilmesine yönelik düzenlenen "GÜRZ-25" operasyonlarında 37 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi" ifadesini kullandı.

Yerlikaya operasyonlar sonucu ele geçirilen malzemeleri ise şöyle açıkladı:

"661 kg patlayıcı madde, 4 adet M79 Isı Güdümlü Tanksavar Mühimmatı, 3 adet RPG-7 Roketatar Silahı, 3 adet PKM Makineli Tüfek, 4 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 12 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 105 adet el bombası, 78 adet roketatar mühimmatı, 25 adet top, havan ve bombaatar mühimmatı, 14 bin 67 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat ele geçirildi.

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Şırnak, Mardin, Elazığ, Hatay, Muş, Siirt, Tunceli, Iğdır, Bingöl, Bitlis ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu;

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timleri ile J- SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle Beytüşşebap, Silopi, Uludere, Nusaybin, Ömerli, Dargeçit, Palu, Payas, Şenyayla, Pervari, Nazımiye, Iğdır Merkez, Yayladere, Mutki ve Hakkari Merkez kırsalında "GÜRZ-25" operasyonları gerçekleştirildi.

Bölücü Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya'dan PKK Operasyonu Açıklaması - Son Dakika

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