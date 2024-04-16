Selektörle radar uyarısı yapan sürücülerin cezaları iptal edildi - Son Dakika
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Selektörle radar uyarısı yapan sürücülerin cezaları iptal edildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Düzce'de 14 sürücünün trafikte birbirlerine selektör yaparak radar uyarası yapması sebebiyle uygulanan cezaların iptal edildiğini açıkladı.

16.04.2024 11:52
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili boyunca yapılan trafik denetimleri ve meydana gelen kazalarla ilgili bir açıklama yaptı. 9 gün süren Ramazan Bayramı tatili süresince yurt genelinde meydana gelen 6 bin 530 trafik kazasında 75 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 810 kişinin ise yaralandığını belirten Bakan Yerlikaya, Düzce'de diğer sürücülere selektörle radar denetimini haber veren 14 sürücüye kesilen trafik cezalarının ise iptal edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

"2019'da 290 bin 2024 495 bin işlem sayımız. Burada bir kırılım. Bu 485 bin işlem sayısının 207 bin 407'si hız nedeniyle yapılan işlemler. Diğer nedenler nedeniyle yaptığımız işlem sayısı da 248 bin. Can kaybıyla ilgili rakamları vermeden önce 2016'da Türkiye'de 21 milyon araç, 2019'da 23 milyon 2024'te 29 milyon araç vardı. 2016'ya nispetle 9 milyon araç sayımız artmış. Trafik kurallarına uyulmadı ve maalesef görmeyi arzu etmediğimiz can kaybı sayısı 2016'da 152, 2019'da 86, 2024'te maalesef 75 canımızı kaybettik.

Gönül ister ki bir can kaybı dahi yaşamayalım. 2016'da yaralı sayısı 12 bin 726, 2019'da 11 bin 265, 2024'te 10 bin 810 yaralı sayısına döştük. Can kaybında olduğu gibi hiçbir vatandaşımızın da yaralanmasını istemiyoruz.

KEMER UYARISI

Emniyet kemerimizi sadece araçlarda değil toplu taşıma araçlarında da takma alışkanlığını geliştirelim. Çünkü en yüksek can kaybı ve yaralanmalar kemer takmamaktan kaynaklanıyor. Denetim ne kadar fazla olursa, kazayla ilgili maalesef karşılaşacağımız sıkıntının da azaldığını görüyoruz. Bu bayramı diğer bayramlardan ayıran biz denetim sayımızı artırarak bu rakamlara geldik.

SELEKTÖR CEZALARI İPTAL

Bir şehrimizde selektör yapan, radar denetimi yapılıyor uyarısını yapanlara işlem yapılmış. Düzce ilimizde 14 işlem yapılmış. O işlemlerin tamamını talimat vererek kaldırttık. Lütfen aşırı hız yapmıyoruz. Radar kontrollerimizi daha da artırıyoruz. Savunma Bakanlığımızla yaptığımız anlaşma sonrası bu radarlar katbekat artacak."

Selektörle radar uyarısı yapan sürücülerin cezaları iptal edildi
Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, İçişleri Bakanı, trafik, Düzce, Trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Selektörle radar uyarısı yapan sürücülerin cezaları iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Hasan Arguner: Akp doymuyor pek doyacak gibide değil... 199 98 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: İptal ettiniz de sarayın masrafları nasıl karşılanacak şimdi? Şaşırdım. 167 83 Yanıtla
  • Ferhat Cetinkaya: HARİKA DEVLETİMİN İYİ NIYETLİ MÜSTESNA TRAFİK POLİSİ BOŞUNAMI YAZMIŞ O CEZAYI YAZIK DEĞİLMİ GÜZİDE POLİSİMİZİN EMEĞİNE YAZIK DEĞİLMİ 40 126 Yanıtla Selam Merhaba: şaka mısın 22 15
  • Selam Merhaba: adalet tecelli etti ama nafile geç gelen adalet adalet değildir 53 34 Yanıtla Yunus Durak: Hukukta bu adalet değil, suça yardım edmektir, benim üzüldüğım konu madem iptal edilecekti baştan yazdırılmaması, polisle vatandaşı neden karşı karşıya getirdiniz, birilerimi kötü yaptınız 11 5
  • heyula 41: Selektörle uyarılan araçlarda niyet ne kadar iyi olsada aranan tehlikeli insanlar olabilir onuda geç hız yapmanın sonuçlarını söylemeye gerek yok sanırım o yüzden herkez kural neyse uymalı 48 15 Yanıtla
  • Oooo: Radar var talelası dolu her taraf. Tabela serbest işaret yasak. Şaka gibi ülkeyiz 47 5 Yanıtla
  • Hüseyin YILMAZ: Polise yaz diyorlar sonra da iptal ediyorlar. Polisin ne günahı vardı? Iptal edeceksen yazdirmayacaksın yazdırıyorsan da iptal ettirmeyeceksin 32 4 Yanıtla
  • Fatih COŞKUN: Kime güveneceğiz.?? 19 9 Yanıtla
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