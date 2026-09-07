Bakan Yumaklı Düzce'deki kazada ölen 4 kişi için başsağlığı diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Yumaklı Düzce'deki kazada ölen 4 kişi için başsağlığı diledi

Bakan Yumaklı Düzce\'deki kazada ölen 4 kişi için başsağlığı diledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tırın patpat adlı tarım aracına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ölenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tır ile patpatın karıştığı, 4 kişinin öldüğü ve 9 kişinin yaralandığı kaza sonrası Bakan İbrahim Yumaklı, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Akçakoca ilçesi Akkaya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, tırın "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kaza sonrası X hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tarım işçilerini taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza da Rabb'imden acil şifalar niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Sosyal Medya, Acil Durum, 3. Sayfa, Akçakoca, Medya, Tarım, Düzce, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Yumaklı Düzce'deki kazada ölen 4 kişi için başsağlığı diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de sanayi sitesindeki dükkanda korkutan yangın: TOMA’lar da destek verdi Eskişehir'de sanayi sitesindeki dükkanda korkutan yangın: TOMA'lar da destek verdi
Sırbistan’da skandal Kızılyıldız tribünlerinden “Bosna Kasabı” Mladiç’e özel koreografi Sırbistan’da skandal! Kızılyıldız tribünlerinden “Bosna Kasabı” Mladiç’e özel koreografi
Mürettebat gemiyi terk etti Gemi haftalarca sürüklendi Mürettebat gemiyi terk etti! Gemi haftalarca sürüklendi
Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor
Avrupa basını Filenin Sultanları’nı konuşuyor İtalya zaferini böyle gördüler Avrupa basını Filenin Sultanları'nı konuşuyor! İtalya zaferini böyle gördüler
Atlas Çağlayan’ın katili için yolun sonu Mahkeme yarın kararını açıklayacak Atlas Çağlayan'ın katili için yolun sonu! Mahkeme yarın kararını açıklayacak

21:44
Bir ilk Cristiano Ronaldo ve Messi aynı takımda oynayacak
Bir ilk! Cristiano Ronaldo ve Messi aynı takımda oynayacak
21:11
Bayern’den bir açıklama daha: Boey ile yollarımız ayrılacak
Bayern'den bir açıklama daha: Boey ile yollarımız ayrılacak
21:04
Leao, Osimhen’e yapmak istediği asist sayısını açıkladı, duyanlar kulaklarına inanamadı
Leao, Osimhen'e yapmak istediği asist sayısını açıkladı, duyanlar kulaklarına inanamadı
20:46
Bolu’da ‘rüşvet’ soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı
Bolu'da ‘rüşvet' soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı
19:54
Düzce’de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
19:46
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 22:02:30. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı Düzce'deki kazada ölen 4 kişi için başsağlığı diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement