Bu acının tarifi yok! 1 hafta önce evlenen çifti ölüm ayırdı - Son Dakika
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Bu acının tarifi yok! 1 hafta önce evlenen çifti ölüm ayırdı

Bu acının tarifi yok! 1 hafta önce evlenen çifti ölüm ayırdı

Hafta sonu dünya evine giren Denizlili genç çift, balayı dönüşü kaza yaptı. Meydana gelen kazada damat hayatını kaybederken gelin yaralı olarak kurtarıldı.

14.09.2024 13:55  Güncelleme: 14:41
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Muğla ile Denizli Karayolunda Gazeller Mahallesi'nde meydana gelen kazada hafta sonu görkemli bir düğünle dünya evine giren genç çift, düğün sonrası gittikleri balayı dönüşünde Muğla ile Denizli Karayolunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu.

Yeni Evli Çiftin Balayı Dönüşü Kaza: Damat Hayatını Kaybetti

GELİN YARALI, DAMAT HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraş sonucunda çıkartılan gelin Ezgi Aday (20) sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleler yapılan genç geline ambulans ile hastaneye sevk edildi. Meydana gelen üzücü kazada damat İbrahim Aday (21) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yeni Evli Çiftin Balayı Dönüşü Kaza: Damat Hayatını Kaybetti

YAKINLARI KAHROLDU

Genç çiftin geçirdiği kaza sonrasında hastaneye sevk edilen gelin Ezgi Aday'ın hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. Diğer taraftan olay yerinde damat İbrahim Aday hayatını kaybetmesi bütün sevenlerini derinden üzdü. Hayatını kaybeden İbrahim Aday'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adlı Tıp Morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bu acının tarifi yok! 1 hafta önce evlenen çifti ölüm ayırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sofia Willim: damat 1 ci baharı yaşadı geline 2 baharı yasicak yapacak birsey yok Allah rahmet eylesin kalanlara da can sağlığı versin 5 70 Yanıtla
  • Yasemin Kinyas: çok üzüldüm Allah rahmet eylesin 53 0 Yanıtla
  • Özgür Çelik: Allah rahmet eylesin geride kalanlara mevlam sabır versin.cok zor gercekten 44 1 Yanıtla

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