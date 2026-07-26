Oltasını düşürdüğü gölette boğularak hayatını kaybetti

Konya'nın Akören ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği piknikte balık tutmak için attığı oltayı kurtarmak için gölete giren kişi boğuldu. Şahsın cansız bedeni ekipler tarafından gölde bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Akören ilçesi yakınlarında bulunan Akören Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte gölete pikniğe giden 39 yaşındaki İbrahim Kosalak, balık avlamak için oltasını suya attı. Bu sırada oltanın gölete düşmesi sonucu İbrahim Kosalak, suya düşen oltasını almak istediği sırada dengesini kaybederek gölete düştü. Kosalak, gölette gözden kaybolurken, ihbar üzerine olay yerine Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma, jandarma, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler tarafından gölette başlatılan arama çalışmaları sonucunda İbrahim Kosalak'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.