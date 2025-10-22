2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi - Son Dakika
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi

22.10.2025 10:56  Güncelleme: 12:42
Balıkesir'de dün gece 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünden ziyade meydana geldiği fay endişe yarattı. Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, "Bu fayın 7.2 büyüklükte deprem üretme potansiyeli var ve olan son depremin üzerinden 2 bin yıl geçti" diyerek tehlikeye karşı uyardı.

Balıkesir'de dün gece saat 22.47'de merkez üssü Balıkesir il merkezi (Karesi merkez ilçesi) olan 2.5 büyüklüğündeki sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Yerin 12 kilometre derinliğinde olan ve 2-3 saniye süren depremin Gökçeyazı fayı olarak bilinen fay üzerinde meydana gelmesi endişeleri daha da arttırdı.

"BU FAYIN 7.2'LİK DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ VAR"

Konuyla ilgili konuşan Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, "Balıkesir, Gökçeyazı fayının deformasyon alanı içerisinde son 24 saatte, 2 tane deprem oldu. Bu depremler küçük büyüklükte depremlerdir ve normal şartlarda hasara ve yıkımlara neden olmaz, çoğu zaman da bu büyüklükteki depremleri hissetmeyiz bile; fakat depremin merkez üssü yerleşim birimlerinde olduğu için halkımız tarafından hissedildiğini düşünüyorum. Çünkü Gökçeyazı fay segmenti üzerinde yapılmış olan paleosismolojik çalışmalar; bu fayın 7.2 büyüklükte deprem üretme potansiyelinin olduğunu ve bu fay üzerinde en son olan depremin üzerinden 2 bin yıl gibi uzun bir süre geçtiğini göstermiştir. Bu yüzden de bu fayın tehlikesine dikkat çekmemiz gerekiyor. Fayın yakın bir gelecekte büyük bir deprem üretme potansiyelinin olduğunu ifade edebilirim. Uzun zamandır bu faya dikkat edilmesi konusunda uyarılarımızı yapıyorduk. Halkımızın, büyük bir depreme karşı mutlaka önlemlerini alması ve dikkatli olması gerekiyor" dedi.

"YAKIN GELECEKTE YIKICI BİR DEPREM BEKLENMEKTE"

"Havran-Balıkesir Fay Zonu'na ait Gökçeyazı segmenti üzerinde yakın gelecekte yıkıcı bir deprem beklenmektedir"; bu ifade 2019 yılında Jeoloji Mühendisleri Odası'nın düzenlediği 'Balıkesir'in Afet Durumu ve Yönetimi Çalıştayı' sonuç bildirileri kitabında yer aldı. Sonuç bildirge kitabında Gökçeyazı fayı ile ilgili şu cümlelere yer verildi:

"Balıkesir fayına ait Gökçeyazı segmenti üzerinde açılan Güngörmez ve Dede hendekleri, bu segmentin MÖ yüzey faylanmasıyla sonuçlanmış depremler ürettiğini ve fakat MS döneminde henüz kırılmadığını göstermektedir. Özellikle Güngörmez hendeği içerisinden elde edilen verilerle, MÖ 850±50'ye kadar 4 paleodepremin geliştiği saptanmıştır. Bu depremlere göre fayın deprem tekrarlama aralığı yaklaşık bin yıl olarak kabul edilmiştir. Buna göre, fayın MS dönemde deprem ürettiğine dair herhangi bir sismolojik kayıt olmadığından, bu faydan kaynaklanan son depremin üzerinden 2 bin yıl gibi uzun bir süre geçtiği anlaşılmaktadır. Hendek verileri ayrıca Dede hendeğindeki fay kolunun Güngörmez hendeğindeki fay koluna göre daha yaşlı olduğunu göstermektedir. Gökçeyazı segmenti diri bir fay olup yaklaşık 40 kilometre boyunca takip edilebilmektedir."

Kaynak: İHA

Gökçeyazı, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Deprem, Sağlık, Dünya, Son Dakika

