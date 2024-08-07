Balıkesir'de Denizde Boğulan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Balıkesir'de Denizde Boğulan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Balıkesir\'de Denizde Boğulan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denize girdikten kısa süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Sarı (74), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, Kamplar Tatil Köyü'nde meydana geldi.

07.08.2024 15:12
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde denize girdikten kısa süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Sarı (74), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Erdek ilçesi Kamplar Tatil Köyü'nde yaşanan olayda, halk plajında denize girmek amacıyla Kaplan Tatil Sitesi'nden çıkan Mehmet Sarı (74), denize girdikten bir süre sonra deniz üzerinde yüzüstü yatar vaziyette bulundu. Nabzı ve bilinci olmayan Sarı'ya ilk müdahale olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapıldı.
İlk müdahalenin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Sarı'nın nabzı burada yapılan müdahaleler sonrasında yeniden alındı. Durumu ciddi olan Mehmet Sarı, daha ileri tetkik ve tedavi için Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Mehmet Sarı, burada hayatını kaybetti.
Mehmet Sarı'nın kimlik tespiti oğlu Osman Sarı tarafından yapıldı ve cesedin, Mehmet Sarı'ya ait olduğu belirlendi. Mehmet Sarı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Mehmet Sarı'nın Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde esnaf olduğu ve Mustafakemalpaşa'da defnedileceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Denizde Boğulan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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