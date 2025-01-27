Balıkesir'de Düzensiz Göç Denetimi

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında arasında Ayvalık ve Marmara ilçelerinde kapsamlı denetim ve keşif faaliyetleri gerçekleştirdi. Risk analizleri doğrultusunda belirlenen yasadışı çıkış noktaları olan kıyı şeritleri ve koylar, Jandarma ekiplerince sıkı bir şekilde kontrol altına alındı.

Gerçekleştirilen denetimlerde 3 ayrı düzensiz göç olayı engellenirken, biri Suriye, biri Afganistan ve biri Özbekistan uyruklu olmak üzere toplamda 3 düzensiz göçmen yakalandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ederken, düzensiz göçle mücadelede kararlılıkla hareket ediyor. Yetkililer, halktan yasa dışı faaliyetlere dair herhangi bir bilgi edinmeleri durumunda ilgili birimlere bildirmelerini istedi. - BALIKESİR