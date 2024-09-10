Havran\'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

3.Sayfa

Balıkesir'in Havran ilçesinde hafif ticari araçla kamyon çarpıştı, kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.G. (55) idaresindeki 10 AFS 301 plakalı hafif ticari araç, Büyükdere Kavşağı'nda Z.İ. yönetimindeki 10 AOC 015 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, M.G. ve yolcular R.A. (29), Y.A. (9), Y.E.A. (10), A.G. (16) ve Ö.S. (17) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen Havran İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler araçta sıkışan M.G. ile A.G.'yi araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 6 kişi Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BALIKESİR