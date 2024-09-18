Balıkesir'de Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir\'de Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul ve Bursa'da yapılan operasyonda 51 kişi gözaltına alındı, 300 polis ve helikopter katıldı.

18.09.2024 09:21
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Balıkesir merkezli İstanbul ve Bursa'da 300 polisin katılımıyla yapılan, helikopter destekli narkotik operasyonunda internet tabanlı haberleşme araçları kanalı ile uyuşturucu madde ticareti yapan 51 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şafak operasyonu düzenlendi.

Yaklaşık 3 ay süren çalışmalarda internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, ayrıca mahalle ve ara sokaklarda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 52 şüpheliye yönelik Balıkesir merkezli 3 farklı şehirde (Balıkesir-İstanbul-Bursa) toplam 44 ayrı adreste operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen şafak operasyonuna 300 personel, 90 ekip, 14 narkotik köpeği ve idarecisi, 8 özel harekat unsuru, 2 çevik kuvvet timi, 7 motosikletli polis timi, 1 helikopter ve 3 iha (İnsansız Hava Aracı) katıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 51 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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