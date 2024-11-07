Balıkesir'de Husumet Cinayeti: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Husumet Cinayeti: 3 Kişi Tutuklandı

Balıkesir'de husumet yüzünden öldürülen R.Ö.'nün katili A.Ö. ve ona yardım eden 2 kişi tutuklandı.

07.11.2024 20:25
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Balıkesir'de husumetlisini yol ortasında öldüren ve polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir'in Ali Hikmet Paşa Mahallesi 7037 Sokak üzerinde, A.Ö. aralarında husumet bulunan R.Ö.'yü silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kamera görüntülerini değerlendirilmesi sonucu olayı gerçekleştiren şahsın A.Ö. isimli şahıs olduğu tespit edilerek arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan geniş çaplı arama çalışmalarında şüpheli şahsın il merkezinden ayrılma ihtimali ile aracın plaka tespiti sonrasında Edremit İlçesine gittiği ve döndüğü tespit edildi. Araçla ilgili yapılan çalışmada aracı G.K. isimli şahsın kullandığı tespit edilerek yakalandı. G.K.'ya yapılan mülakat sonrası şüpheli A.Ö.'yü Edremit İlçesine götürdüğünü itiraf etti. Şüpheli Akçay ilçesinde M. A. isimli şahsa ait olan ikamette suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

Olayı gerçekleştiren şüpheli A. Ö. şüphelinin kaçmasına yardım eden G.K. ve M.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. 3 şahıs da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Husumet Cinayeti: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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