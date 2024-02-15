Balıkesir'de Narkotik Şube Operasyonu: 121 Adet Sentetik Ecza ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de Narkotik Şube Operasyonu: 121 Adet Sentetik Ecza ve Silah Ele Geçirildi

Balıkesir\'de Narkotik Şube Operasyonu: 121 Adet Sentetik Ecza ve Silah Ele Geçirildi

Balıkesir'de Narkotik Şube ekipleri, Savaştepe ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda 4 ikamet ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda, 121 adet 300 miligram sentetik ecza ile ateşli ve kesici alet ele geçirdi. Operasyon sonucunda şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

15.02.2024 21:34  Güncelleme: 21:35
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Balıkesir'de Narkotik Şube ekipleri 4 ikamet ve 2 iş yerine gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda, 121 adet 300 miligram sentetik ecza ile ateşli ve kesici alet ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde eş zamanlı olarak 4 ikamet ve 2 iş yerinde operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda; şüpheli Ö.G isimli şahsın aracı, evi ve iş yerinde 121 adet 300 miligram galara sentetik ecza hapı, H.K isimli şahsın ev ve işyeri aramalarında; 3 adet lyrica 75 miligram sentetik ecza hapı, 91 adet 12 dolu av fişeği, bir bıçak ve E.K isimli şahsın ev aramasında 4 adet tarihi sikke, bir kurusıkı tabanca, 8 adet bıçak ele geçirdi. Polis ekipleri, olaylarla ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Narkotik Şube Operasyonu: 121 Adet Sentetik Ecza ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Narkotik Şube Operasyonu: 121 Adet Sentetik Ecza ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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