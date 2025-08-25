Balıkesir\'de arazide çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Günaydın Mahallesi yakınlarında öğle saatlerinde arazide çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor. Haziran ayından beri 4000 binin üzerinde orman yangını çıkarken; yangın haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor.

BALIKESİR'DE KORKUTAN YANGIN

Edinilen bilgiye göre, Günaydın Mahallesi yakınlarında öğle saatlerinde arazide çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangına karadan itfaiye ve orman ekipleri, havadan ise helikopterler müdahalede bulundu.

Gün batımına kadar helikopterler sortilerini gerçekleştirirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı.

DEPREMLERLE SARSILDI

Öte yandan yangının çıktığı Balıkesir, son haftalarda meydana gelen depremlerle sarsıldı. Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tedirgin günler geçiren Balıkesir, artçı depremleri yaşamaya devam ediyor.