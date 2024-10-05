Balıkesir\'de Otluk Alanda Yangın Paniği

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Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunana Adnan Menderes mahallesinde bulunan otluk alanda sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Karesi Yeni Huzurevi ve Adanan Menderes Mahallesinde bulunan sitelerde yangın paniği yaşandı.

Olay; Karesi ilçesinde bulunan Adnan Menderes Mahallesinde meydana geldi. Yeni açılan ve içinde yaşlı vatandaşlarımızın ikamet ettiği huzurevi ile sitelerin bulunduğu otluk alanda meydana gelen ot yangınına Balıkesir İtfaiye Başkanlığına bağlık itfaiye ekipleri anında müdahale ederek, yangını söndürmek için can siper hane çalıştılar. Yangın alanından Edremit karayoluna bağlanan cadde trafiğe kapatıldı. Rüzgarında etkisi ile otluk alanda ani parlamalar ile yangın devam etmesine itfaiye erleri müsaade etmedi. Yangını soğutma işlemleri itfaiye erleri tarafından devam ediyor. - BALIKESİR