Balıkesir'de Ramazan Bayramı denetimlerinde 3 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Balıkesir'de Ramazan Bayramı denetimlerinde 3 milyon TL ceza kesildi

Balıkesir\'de Ramazan Bayramı denetimlerinde 3 milyon TL ceza kesildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı tatili dahil olmak üzere son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde 417 aranan şahıs ve 925 araç sürücüsüne toplamda 3 milyon 232 bin TL para cezası kesti. Ayrıca, yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 417 şahıs yakalandı.

16.04.2024 14:17  Güncelleme: 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma ekipleri Balıkesir genelinde Ramazan Bayram Tatili dahil olmak üzere son bir haftada gerçekleştirdiği kapsamlı denetimde 417 aranan şahıs ve 925 araç sürücüsüne toplamda 3 milyon 232 bin TL para cezası kesti.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı öncelikli kolluk faaliyetleri kapsamında bin 190 ekip ve 3 bin 910 personelin katılım ile il genelinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan asayiş denetiminde 140 bin 662 şahıs sorgusu, 90 bin 144 araç sorgusu, 3 bin 105 iş yeri denetimi, 2 bin 742 metruk bina, park, bahçe, okul çevresi kontrol edildi. Yapılan denetimde 6 av tüfeği, bir tabanca, bir kuru sıkı tabanca, 7 fişek, 33 göçmen şahıs, 5 gram esrar, 18 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza ve bir adet haciz yakalamalı araç ele geçirilirken, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 417 şahıs yakalandı.

Trafik denetiminde sürücülere ceza yağdı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerçekleştirdikleri denetimlerde 12 bin 725 araç kontrol edildi. Yapılan denetimde; 925 araç sürücüsüne 3 milyon 232 bin 132 TL para cezası, 36 sürücüsün belgesine el konuldu ve 192 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Ramazan Bayram, Balıkesir, Jandarma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Ramazan Bayramı denetimlerinde 3 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
14:19 BAE’de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi BAE'de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi
12:13 Başkanlık katında jakuzi mi var Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi’nden çok özel kareler Başkanlık katında jakuzi mi var? Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi'nden çok özel kareler
17:15 Cimbom’un kasası dolacak Zaniolo için rekor bonservis talebi Cimbom'un kasası dolacak! Zaniolo için rekor bonservis talebi
16:50 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 ay sonra toplandı Masada üç önemli konu başlığı var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 ay sonra toplandı! Masada üç önemli konu başlığı var
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
16:23 Dursun Özbek de gitmesini istiyor: Mehmet Büyükekşi’yi İkna etmeye çalışacağım Dursun Özbek de gitmesini istiyor: Mehmet Büyükekşi'yi İkna etmeye çalışacağım
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:36 Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 18:53:47. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Ramazan Bayramı denetimlerinde 3 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement