Jandarma ekipleri Balıkesir genelinde Ramazan Bayram Tatili dahil olmak üzere son bir haftada gerçekleştirdiği kapsamlı denetimde 417 aranan şahıs ve 925 araç sürücüsüne toplamda 3 milyon 232 bin TL para cezası kesti.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı öncelikli kolluk faaliyetleri kapsamında bin 190 ekip ve 3 bin 910 personelin katılım ile il genelinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan asayiş denetiminde 140 bin 662 şahıs sorgusu, 90 bin 144 araç sorgusu, 3 bin 105 iş yeri denetimi, 2 bin 742 metruk bina, park, bahçe, okul çevresi kontrol edildi. Yapılan denetimde 6 av tüfeği, bir tabanca, bir kuru sıkı tabanca, 7 fişek, 33 göçmen şahıs, 5 gram esrar, 18 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza ve bir adet haciz yakalamalı araç ele geçirilirken, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 417 şahıs yakalandı.
Trafik denetiminde sürücülere ceza yağdı
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerçekleştirdikleri denetimlerde 12 bin 725 araç kontrol edildi. Yapılan denetimde; 925 araç sürücüsüne 3 milyon 232 bin 132 TL para cezası, 36 sürücüsün belgesine el konuldu ve 192 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Ramazan Bayramı denetimlerinde 3 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika
CHP'liler, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasının ardından Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasını protesto etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tutuklanan belediye başkanını cezaevinde ziyaret etti ve basına açıklama yaptı. Protesto sırasında yaşanan arbede sonucunda bir kişi fenalaştı.
Çorum'un Alaca İlçesi'nde 14 yaşındaki Berra G. adlı genç kız, öğle saatlerinde Çorum caddesi Sakarya orta okulunun önünde bulunan üst geçidinden atlayarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Genç kızın intihar girişimi güvenlik kamerasına yansıdı ve polis ekipleri nedenini araştırıyor.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli bir şahsın üst aramasında 1 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Huzur ve Güven Uygulaması sırasında durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada, 1 adet Browning marka tabanca, 1 adet şarjör ve 15 adet mermi bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 195 sentetik uyuşturucu ve 29 gram esrar ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan bir apartmanın garaj ve depo olarak kullanılan alan, çıkan yangında tamamen yanarak küle döndü. Yangın sonucunda hayatını kaybeden veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 9 yıl önce boşandığı eşini önce başından keserle yaralayan ve ardından defalarca bıçaklayarak öldüren kadın polise teslim oldu. Olay, saat 03.00 sıralarında Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. Eski eşi tarafından öldürülen adamın cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Çankırı'da gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 102 kişi ve 5 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimlerde ele geçirilenler arasında uyuşturucu ve silahlar da bulunuyor. Trafik denetimlerinde ise birçok araç trafikten men edildi ve sürücülere cezai işlem uygulandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile cip çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ümraniye'de el freni çekilmeyen bir otomobil, yokuş aşağı kayarak önce yolun kenarındaki taşlık alana çarptı ve ardından takla attı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
NATO'nun Karadeniz'deki en büyük tatbikatı olan 'Deniz Kalkanı', 13 ülkeden onlarca savaş gemisi ve binlerce askerin katılımıyla 8 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Tatbikat, Karadeniz'deki güncel risk ve güvenlik tehditleri göz önünde bulundurularak gerçekleştiriliyor ve denizde arama-kurtarma faaliyetleri, yasa dışı faaliyetlerle mücadele ve deniz trafiğinin kontrolü gibi hedefleri içeriyor. Romanya, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, İtalya, İngiltere, Moldova, Hollanda, Polonya, Portekiz, Türkiye ve ABD'nin katıldığı tatbikat, 21 Nisan'da sona erecek.
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