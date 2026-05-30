Balıkesir'de Tek Taraflı Kaza: 1 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir'de Tek Taraflı Kaza: 1 Kişi Kurtarıldı

Balıkesir\'de Tek Taraflı Kaza: 1 Kişi Kurtarıldı
30.05.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir-Bursa yolunda tek taraflı kazada mahsur kalan 1 kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Balıkesir- Bursa kara yolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araç içerisinde mahsur kalan 1 kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Balıkesir-Bursa kara yolu Bursa istikameti Susurluk Demirkapı mevkiinde meydana geldi. M.E.T. idaresindeki 34 DC 1014 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tek taraflı kaza yaptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, hasar gören araç içerisinde bulunan 1 vatandaşı yaptıkları müdahale ile bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkardı. Araçtan çıkarılan şahıs, kontrol amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.

Güvenlik güçleri yolda kontrollü geçiş sağlarken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, 3. Sayfa, Yaşam, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de Tek Taraflı Kaza: 1 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi’nde kutladı İstanbul’un Fethi'nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi'nde kutladı
İstanbul’da fetih coşkusu Mehteran gösterisine yoğun ilgi İstanbul'da fetih coşkusu! Mehteran gösterisine yoğun ilgi
Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor Aile korku içinde Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor! Aile korku içinde
Adalet Bakanlığı, e-Duruşma sisteminin kapsamını genişletecek Adalet Bakanlığı, e-Duruşma sisteminin kapsamını genişletecek
Zeynep Sönmez, Fransa Açık’ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi
Daha 16 yaşındaydı Doğum gününde hayatını kaybetti, ailesi yıkıldı Daha 16 yaşındaydı! Doğum gününde hayatını kaybetti, ailesi yıkıldı

12:14
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
11:38
Rakam inanılmaz İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
10:53
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!
10:53
CHP’de 2 ayrı bayramlaşma Kalabalık her geçen saniye artıyor
CHP'de 2 ayrı bayramlaşma! Kalabalık her geçen saniye artıyor
10:49
Türkan Biçer’in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri
Türkan Biçer'in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri
10:37
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 12:29:11. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Tek Taraflı Kaza: 1 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.