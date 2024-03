Balıkesir\'de trafik ekipleri ve BOSDER sürücülere bilinçlendirme çalışması yaptı

Adana'da sulama kanalında at ve eşek eti kalıntıları bulundu

Adana'da sulama kanalında kesilmiş halde bulunan at ve eşek eti kalıntıları ve kemikler, tedirginliğe neden oldu. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, vatandaşları uyardı. Köse, vatandaşların veteriner hekim tarafından denetlenmiş ve mühürlenmiş et alması gerektiğini belirtirken, Yağmur, etin kendini belli ettiğini ve at etinin sulu olduğunu söyledi. Yetkililer, bulunan et kalıntılarının incelemesini sürdürüyor.