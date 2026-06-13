Şarampole uçan otomobilde 2 yaralı

Balıkesir-Edremit karayolunun Evciler sapağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, İvrindi ilçesi Evciler yol sapağında meydana geldi. Balıkesir Edremit karayolundan Evciler yönüne doğru hareket eden 34 PPK 39 plakalı Nissan marka otomobil sapakta savrularak, şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, 112 Sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçtan 1'i sıkışık toplam 2 kişiyi 112 Sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza ile ilgili tahkikata başlanıldığı açıklandı. - BALIKESİR