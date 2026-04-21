Balıkesir\'de feci kaza: 1 ölü

Balıkesir'de kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Balıkesir- Bursa kara yolu Köseler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Emekli polis memuru Adem Özkan'ın kullandığı 09 JK 071 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç adeta hurdaya dönerken, kazanın şiddeti olayın vahametini gözler önüne serdi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Karesi Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü Adem Özkan'ı yoğun çalışmalar sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Özkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle İzmir-Bursa Çevreyolu'nda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları ve aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Emekli polis memuru Adem Özkan'ın ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR