Balıkesir'de polis ekipleri şehir merkezinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, geçtiğimiz gün il merkezinde gerçekleştirdiği denetimde 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçudan işlem başlatıldı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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