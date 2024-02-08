Balıkesir\'de Emniyet Ekipleri Aranan 10 Şahsı Yakaladı

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Balıkesir'de emniyet ekipleri, asayiş, trafik ve huzur denetimlerinde aranan 10 şahsı yakaladı. Denetimlerde üzerinde uyuşturucu madde ve silah bulunan 8 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde saat 20.00 ile 22.00 arasında gerçekleştirdiği kapsamlı denetime 91 ekip, 217 personel katıldı. Ekipler gerçekleştirdikleri 2 bin 684 şahıs sorgusunda "kasten yaralama" suçundan 1, "tehdit" suçundan 1, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 1, "nafaka hükümlerine uymamak" suçundan 1, "açıkta bırakılmış eşya üzerinde hırsızlık" suçundan 1, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 1, yoklama kaçağı 3 olmak üzere aranan toplam 10 şahsı yakaladı. Asayiş, trafik ve huzur uygulamalarında ayrıca 45 adet sentetik ecza maddesi, 4 adet ekstazi, 4 adet esrar maddesi, 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek, 4 kişi hakkında TCK'nın 191. maddesinden adli işlem yapıldı. Polis ekipleri, 3 ruhsatsız av tüfeği ile yakalanan 3 şahıs hakkında 2521 SKM ve 1 kurusıkı tabanca ile yakalanan 1 kişi hakkında 5729 SKM'dan idari işlem yaptı. Ekipler, 218 umuma açık, park, bahçe ve kafede yapılan denetimlerde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını bildirdi.

Trafik polisleri tarafından 953 araç da denetlendi. Yapılan denetimde kusurlu bulunan 56 araç sürücüsüne toplam 165 bin 543 TL para cezası kesilerek, 11 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR