Balıkesir Sındırgı\'da 6.1 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası İncelemeler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından dün geceden itibaren ilçede incelemelere devam eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Sındırgı ilçesinde temaslarda bulundu. İlk olarak Alacaatlı köyünü ziyaret eden Yerlikaya, vatandaşlarla bir süre sohbet etti, ardından Gölcük köyüne geçerek hasarlı binaları inceledi ve vatandaşlarla görüştü.

Yerlikaya, kısmi olarak hasar gören evler için tüm personelin görevlendirildiğini, 50 ekibin sahada çalıştığını belirtti. Konteyner talebinde bulunanlara konteyner temin edileceğini, kiraya çıkmak isteyenlerin kira bedellerinin karşılanacağını söyledi.

Alacaatlı köyünün en yaşlısı olan 92 yaşındaki Halime Kaya'nın elini öperek hayır duasını alan Yerlikaya, köydeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Evet, değerli kardeşlerim, çok kıymetli hanımefendiler, beybabamız, büyüklerimiz, gençlerimiz, evlatlarımız, Alacaatlı'nın sevgili vatandaşları, güzel kardeşlerim. Öncelikle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Dün akşam 19.53'te sınırlarımız başta olmak üzere deprem merkezi burası. 6,1 büyüklüğünde bir depremle sarsıldık.

Peşinden az önce ifade ettiğim 250'nin üzerinde artçı oldu. Bunlardan 10'u 4'ün üzerinde. Tekrar tekrar geçmiş olsun. Allah, başta deprem olmak üzere bildiğimiz, bilmediğimiz tüm afetlerden ülkemizin aziz insanlarını, sizleri, bizleri, hepimizi, bugünümüzü ve gelecek nesillerimizi korusun diye dua ediyorum. Değerli kardeşlerim, depremin ilk anından itibaren valimiz, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları harekete geçti.

Yani bizi biz yapan değerlerimizle dar günde, zor günde, afet anında yapılması gereken ne varsa bilin ki hepsi yapıldı, yapılmaya da devam ediyor, edecek Allah'ın izniyle. Biraz rakam vereyim: 16 evimiz maalesef yıkıldı. Bunlardan biri merkezde. Dört vatandaşımız orada kurtarıldı. Ama 81 yaşında bir amcamız kurtarıldıktan sonra maalesef hayata tutunamadı. Hem başınız sağ olsun. Mekanı cennet olsun beybabamızın. Öncelikle yakınlarına, akrabalarına ve tüm şehrimize başsağlığı diliyorum.

Yaralılarımız vardı. 29 yaralımız vardı. Sağlık Bakanımız gece çok geç vakitte bile olsa geldi, hastanede herkesi ziyaret etti. Az önce beraberdik, ardından merkeze döndü. Şu anda hastanede tedavisi süren 10 yaralımız var. Şükürler olsun ki hiçbiri ağır yaralı değil. Taburcu olan 19 yaralımız gibi diğerleri de inşallah yakın zamanda iyileşecek. Allah'tan acil şifalar diliyorum.

Bin 100 arama kurtarma ekibi AFAD koordinasyonunda buraya geldi. Resmi kurumlarımızdan jandarma, emniyet, Orman Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve belediyeler destek verdi. Hepsine teşekkür ediyorum.

Bu köyde ve Gölcük'te, merkez Sındırgı'da hasar tespit çalışmaları için 50 ekip kuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız gece talimat vererek ekipleri yönlendirdi. Tespitler tamamlandığında ağır hasarlı ve yıkık binalar yıkılacak, hak sahipliği süreci netleşir netleşmez kalıcı konutlar yapılacak.

Kütahya'dan 20 konteyner yola çıkıyor. Konteyner isteyenlere konteyner kurulacak, kira yardımı isteyenlere kira desteği verilecek. Tarla, bahçe gibi nedenlerle köyden ayrılamayanlara ise yaşanabilir konteyner temin edilecek. Maddi destek yardımları da eşit şekilde ulaştırılacak.

Lütfen gördüğünüz, hissettiğiniz, endişe duyduğunuz veya açıklığa kavuşmasını istediğiniz her şeyi bize bildirin. Gereğini yapalım, sizi aydınlatalım." - BALIKESİR