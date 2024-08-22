Bandırma\'da Elektrik Tertibatından Çıkan Yangın

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartman dairesinde elektrik tertibatından çıkan yangın, daireyi kullanılamaz hale getirdi.

Bandırma, 100. Yıl Mahallesi, 728 Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Yangın çevredekilerce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği'ne ihbar edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Dairede bulunan anne ve 3 çocuğu ise kontrol amacıyla, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çocuklardan birinin dumandan etkilendiği ancak durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının elektrik tertibatından çıktığı belirlendi. Yangının çıktığı ev ise kullanılamaz hale geldi. - BALIKESİR