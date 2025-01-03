Bandırma'da Seyyar Satıcıdan Saç Spreyli Kestane Satışı - Son Dakika
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Bandırma'da Seyyar Satıcıdan Saç Spreyli Kestane Satışı

Bandırma\'da Seyyar Satıcıdan Saç Spreyli Kestane Satışı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir seyyar satıcı, kestane satışında sağlığa zarar verecek şekilde saç spreyi kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalıştı. Zabıta ekipleri ve polis, duruma müdahale ederek satıcının tezgahını kaldırdı.

03.01.2025 10:05  Güncelleme: 10:07
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, semt pazarında bir seyyar satıcının, satışını yaptığı kestanelerin üzerine kuaförlerde kullanılan saç spreyi sıkarak vatandaşlara sattığı tespit edildi. Vatandaşlardan gelen şikayetler ve fotoğraflar doğrultusunda harekete geçen Bandırma Belediyesi zabıta ekipleri, duruma kısa sürede müdahale etti. Sağlık açısından büyük risk oluşturan bu durum, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Olay, pazarda geçici tezgah açan seyyar bir satıcının, kestanelerin dış görünümünü daha parlak ve cazip hale getirmek için saç spreyi kullandığının anlaşılmasıyla ortaya çıktı. Şikayetlerin ardından olay yerine intikal eden zabıta ekipleri, satıcının tezgahını kaldırarak cezai işlem uyguladı. Ancak, tezgahın kaldırılması sırasında seyyar satıcı zabıta ekiplerine zorluk çıkardı. Çıkan gerginlik üzerine polis ekipleri de olay yerine çağrıldı. Polisin müdahalesiyle satıcı etkisiz hale getirilerek gerekli işlemler yapıldı.

Zabıta ekipleri, saç spreyli kestane satışının halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek vatandaşları bu tür ürünlere karşı dikkatli olmaya çağırdı. Olayın ardından zabıta ekipleri, pazar alanında denetimleri sıkılaştırarak benzer durumların tekrar yaşanmaması için önlemler aldı. Pazartesi Pazarı giriş kısmında bulunan seyyar satıcının tezgahı, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kaldırılırken vatandaşlar, sağlığı hiçe sayan bu tür uygulamalara karşı yetkililerin daha sıkı önlemler almasını talep etti.

Bandırma Belediyesi yetkilileri, halkın sağlığına zarar verebilecek bu tür girişimlere kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini vurgularken, olayın takipçisi olacaklarını ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Seyyar Satıcıdan Saç Spreyli Kestane Satışı - Son Dakika

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