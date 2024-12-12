Bandırma'da Suçlulara Yönelik Operasyon - Son Dakika
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Bandırma'da Suçlulara Yönelik Operasyon

Bandırma\'da Suçlulara Yönelik Operasyon

Bandırma'da polis, aranan 14 kişiyi yakaladı. Hapis cezası bulunan ağır suçlular da gözaltında.

12.12.2024 21:48
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık 2024 tarihinde ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Dolandırıcılık suçundan 13 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 6136 SKM (Silah Kanunu'na Muhalefet) suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, ailenin korunması kanununa muhalefet suçundan 3 gün zorlama hapsi bulunan 1 kişi, çeşitli suçlardan UYAP aranma kaydı bulunan 7 kişi, polis ekipleri tarafınad yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Suçlulara Yönelik Operasyon - Son Dakika

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