Banka Hesabı Kiralama İşlemi Suçtur ve Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya Bırakabilir

Ağır Ceza Avukatı Cem Duman, son zamanlarda artan, ücret karşılığında banka hesabı kiralama işlemlerinin bir suç olduğunu, yapanların 4 ila 10 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.

Son dönemlerde belirli bir ücret karşılığında banka hesaplarını kiralayanların sayısı arttı. Bazı sosyal medya platformlarında çıkan 'belirli bir ücret karşılığında banka hesabı kiralama' reklamlarını gören vatandaşlar, kolay para kazanmak için dolandırıcıların ağına düşmeye başladı. Aylık, haftalık, günlük ve hatta saatlik olarak banka hesaplarını kiralayan vatandaşlar kendilerini tehlikeye atarken, hiçbir şey yapmadan para kazanmanın bir zararı olmayacağını düşündü. Konuyla ilgili konuşan Ağır Ceza Avukatı Cem Duman, son yıllarda bu tarz dolandırıcılıkların çok arttığını, vatandaşların bu tuzağa düşerek hem kişisel bilgilerini kaptırdığını hem de dolaylı yoldan dolandırıcılık ve para aklama suçu işlediğini söyledi. Özellikle genç yaştaki vatandaşların bu yolu tercih ettiğini belirten Duman, "Bu yaşlarda paraya kolay ulaşmak hoşlarına gidebilir ancak bu suçların cezası 4 ila 10 yıl arasından başlıyor. Bu işlemlere alet olarak tertemiz sicillerini bozmanın yanında hayatlarının geri kalanını da etkileyebilirler" dedi.

"Bedava peynir sadece fare kapanında olur"

Kolay para kazanma diye bir kavramın insanların hayatında olmadığını belirten Ağır Ceza Avukat Cem Duman, vatandaşlar bu gibi tuzaklara düşmemesi konusunda uyardı. Son zamanlarda artan banka hesabı kiralama dolandırıcılığından çok sayıda vatandaşın mağdur olduğunu dile getiren Duman, "Bu dolandırıcılık yöntemi teknolojinin kullanımının artmasıyla ve mobil bankacılık sistemlerinin gelişmesiyle hayatımıza girdi. Vatandaşlar, sosyal medya hesaplarında gezerken belirli bir ücret karşılığında banka kartlarını kiralayabilecekleri reklamlarıyla karşılaşıyor ve kolay yoldan para kazanmak için bu yöntemi deniyor. Gerçekten de bu gibi dolandırıcılıklarda vatandaşlar kendilerine vaat edilen paraları alıyor ama sonrasında başına gelebileceklerden bir haber şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Genellikle parayı harcadıktan sonra banka hesaplarına yeniden erişmek istediklerinde ulaşamayarak ya da kendilerine gelen tebligatlarla bir suça karıştıklarını anlıyorlar. Bu yöntem, dolandırıcılar tarafından kara para aklamada ya da dolandırılan başka vatandaşların paralarının takibini zorlaştırmak için kullanılıyor. Aylık, haftalık, günlük hatta saatlik hesap kiralama işlemi yapan vatandaşlar, ister istemez suça ortak oluyor ve kendilerini riske atıyor. Vatandaşlara tavsiyem bu gibi reklam ve taleplere kanmamalarıdır. Suça bilerek ya da bilmeyerek ortak olmak bir suçtur ve bu suçun cezası 4 yıl ile 10 yıl hapis cezası arasında değişiyor. Eskiden büyüklerimiz 'bedava peynir sadece fare kapanında olur' derlerdi. Hem kişisel bilgilerinizi korumak hem de yasal süreçlerle karşılaşmamak için herkesin dikkatli olması ve kolay para kazanmak istememesi gerekir" dedi.

"Hem davalı hem davacı konuma düşebilirler"

Ağır Ceza Avukatı Cem Duman, bu suça istemeden karışanların yanında bilmediğini iddia ederek karışan vatandaşların da çok sayıda olduğunu söyledi. Duman, konuşmasını söyle sürdürdü;

"Genellikle genç yaştaki vatandaşlar bu yola başvuruyor. Birkaç saatliğine hesabını kiralamaktan kötü bir sonuç çıkmayacağını ve biraz para kazanmanın bir mahsuru olmadığını düşünüyorlar. Bu tutumun yanlış olduğunu maalesef geç olsa da anlayacaklar çünkü bu ciddi bir suçtur. Bazı vatandaşların da bu durumdan bir haber davrandığı yönünde durumlarla karşılaşıyoruz ama suça bir kez karıştıklarında ancak kendilerini kandırabilirler. Mesela sıklıkla karşılaşılan bir yöntem olarak banka hesabını kiralayanlar şu şekilde davranıyor; önce belirli bir ücret karşılığında hesabını kiralıyor. Daha sonra herhangi bir sorumluluktan kaçınmak için çeşitli sosyal medya ve mesajlaşma platformlarında 'Ben hesabımı kiraladım, bu yanlış bir şey mi? Kısa bir süreliğine verdim, bir şey olmaz değil mi?' şeklinde yazılar paylaşıyorlar. Aslında burada vatandaşın düşündüğü şey, yarın öbür gün adli bir mesele ile karşılaşırsam, 'bakın bilmiyordum, sormuştum' demek ama bu gibi durumların asla kurtuluşu yoktur. Hem bu kiralama işlemi yaptıranların hem de bu suça istemeden de ortak olarak mağdur olan vatandaşların sayısı çok fazla. Bir vatandaş, kolay para kazanmak isterken hem dolandırma işlemine ortak olduğu için davalı hem de bu suça yanlışlıkla bulaştığı için davacı konumunda olabilir. Durduk yere adli süreçlerle uğraşmamak için kimsenin kendisini riske atmaması konusunda uyarıyorum." - ANKARA