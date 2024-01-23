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Banka şubesinde sıra yüzünden tartışma: Şüpheli paket ihbarı yapıldı - Son Dakika
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Banka şubesinde sıra yüzünden tartışma: Şüpheli paket ihbarı yapıldı

Kırşehir'de bir banka şubesinde yaşanan olayda, sıra yüzünden görevlilerle tartışan bir kişi, şüpheli paket ihbarında bulundu. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı ancak herhangi bir şüpheli pakete rastlanmadı. İhbarı yapan kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

23.01.2024 - 17:34,  Güncelleme: 17:36
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Banka şubesinde ilginç olay: Sıra yüzünden tartıştı, şüpheli paket ihbarı yaptı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de bir banka şubesinde meydana gelen olayda sıra yüzünden görevlilerle tartışan bir kişi, şüpheli paket ihbarında bulundu.

İddiaya göre banka şubesinde görevli memur ile sıra tartışması yaşadığı ileri sürülen bir kişi; emniyet ekiplerini arayarak şüpheli paket ihbarında bulundu. Kısa süre içerisinde banka şubesine ulaşan TEM, Olay Yeri İnceleme ve bomba imha uzmanları çevre güvenliği aldı. Banka şubesinde inceleme yapan polisler, herhangi bir şüpheli pakete ulaşamadı. İhbarı yapan telefon numarası ile vatandaşı tespit eden polisler, şahsı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Banka şubesinde sıra yüzünden tartışma: Şüpheli paket ihbarı yapıldı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kırşehir, Memur, Banka, Güvenlik, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Banka şubesinde sıra yüzünden tartışma: Şüpheli paket ihbarı yapıldı - Son Dakika


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