Bankadan aradığını söyleyerek dolandırıcılık yapan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bankadan aradığını söyleyerek dolandırıcılık yapan 7 şüpheli yakalandı

Bankadan aradığını söyleyerek kredi çekmek isteyen vatandaşları dolandıran ve 70 olayda 5 milyon TL'lik dolandırıcılık gerçekleştiren 2'si kadın 7 şüpheli, Eskişehir merkezli operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çeşitli suç delilleri ele geçirildi.

13.06.2024 12:54
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Bankadan aradığını, kredi çekmek isteyen vatandaşlara yardım edeceğini söyleyerek 70 olayda 5 milyon TL dolandırıcılık yapan ve Eskişehir merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarla yakalan 2'si kadın 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ilde gerçekleşen Nitelikli Dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda, şüphelilerin vatandaşlara bankadan aradığını söyleyerek kredi çekmek isteyip istemediğini sorduğu, kredi çekme işleminde yardımcı olacaklarını söyleyerek vatandaşları yönlendirdiği, vatandaşların telefonuna gelen kodu öğrenerek şüphelinin internet bankacılığına girdiği, adına kredi ya da nakit avans çekerek kendi hesaplarına aktardıkları ve sonrasında şüphelilerin mağdurları engellediği ekiplerce belirlendi. Bahse konu dolandırıcılık şekilde birçok olay gerçekleştirildiği tespit edildi. Eskişehir'de ve diğer illerde gerçekleştiği tespit edilen dolandırıcılık olaylarının şüphelilerine yönelik yapılan çalışmalarda aynı yöntemle 70 olay gerçekleştiği öğrenildi. Dolandırıcılık olaylarında vatandaşların yaklaşık 5 milyon TL zarara uğradığı belirlendi.

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda 11 Haziran tarihinde İstanbul, Van, Mardin, Tekirdağ ve Gümüşhane illerinde eş zamanlı olarak toplam 12 adrese operasyon yapıldı. Olayı gerçekleştirdikleri ve yönettikleri belirlenen toplam 2'si kadın, toplam 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 8 cep telefonu, 48 banka kartı, 13 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 2 adet 1 gram altın, 2 adet 0.5 gram altın, 1 çeyrek altın bilezik, 2 tam altın ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bankadan aradığını söyleyerek dolandırıcılık yapan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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