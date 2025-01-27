Barış Pehlivan ve Halk TV'ye bilirkişiyi hedef gösterecek şekilde açıklamaları nedeniyle soruşturma - Son Dakika
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Barış Pehlivan ve Halk TV'ye bilirkişiyi hedef gösterecek şekilde açıklamaları nedeniyle soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV ve gazeteci Barış Pehlivan hakkında, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin ifşa edilmesi ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklayarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

27.01.2025 23:24  Güncelleme: 23:44
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek amacıyla, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği tespit edilerek resen soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği öğrenilmişti.

HALK TV VE BARIŞ PEHLİVAN'A SORUŞTURMA

Konuyla ilgili, bugün Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınladığı ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklayarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf ettiği gerekçesiyle Barış Pehlivan ve Halk Tv'nin ilgili sunucusu ve yetkilileri hakkında "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Barış Pehlivan ve Halk TV\'ye bilirkişiyi hedef gösterecek şekilde açıklamaları nedeniyle soruşturma

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Son Dakika 3.Sayfa Barış Pehlivan ve Halk TV'ye bilirkişiyi hedef gösterecek şekilde açıklamaları nedeniyle soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • TÜRK GÜCÜ:
    çok gecikmiş bir temizlik,o kadar şımardılar ki Devletin her kurumuna Her kamu görevlisine saldıracak kadar büyüttüler işi artık dur denmeli bunlara..oynadıkları oyun ülke bekası için çok tehlikeli bir oyun Büyük temizlik şart 202 132 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    akpkk çomarları ifşa oldu diye sıkıntıya girdi :)) 100 119 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    akpkk iyice şaşırdı :)) devam devam sonun her geçen gün yaklaşıyor 87 103 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Zalim Erdogan senin sonunda saddam gibi olacak 77 110 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    yalan ve yanlış haberler ile millete yalan söyleyen kanallar ile milleti kandırıyorsunuz. HALK TV ?? Gerçekleri söyleyen doğruları savunan bir kanal olduğu için trollerin işine gelmiyor. susturamayavaksınız ilk seçimde gideceksiniz 71 108 Yanıtla
  • Çelikk:
    Temizlik Başlıyor 70 101 Yanıtla
    Abdul Mecit el sabah:
    bislik iş başında 19 9
  • Fero63 null:
    bunlar ne yapmaya çalışıyor teyo ve bahçeli moruğu turkiyeyi yönetmiyorlarmış 59 78 Yanıtla
  • nazım arat:
    Kimsenin izni olmadan yapılan konuşma yayınlanamaz. Suctur 61 44 Yanıtla
  • sus ceo:
    Yargı mensupları Yüce Türk milleti adına ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun hareket etmelidir. Yargı mensuplarının hata yapma şansı yoktur. Verdikleri kararlarda hiçbir makam veya kişiden talimat almamalıdır. Yasama, yürütme ve yargı erkleri birbirinden bağımsızdır. Aksini düşünmek ülkemize ve yargımıza zarar verir. 72 5 Yanıtla
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